Yüzde 5+6 ve enflasyon farkı

KAMU işçileriyle varılan mutabakattan sonra dün de 4.2 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisi için masaya oturuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantının açılışında, sözleşme görüşmelerinde kritik bir aşamada olduklarını söyledi. Kamu işçisinin sözleşmesinin 2021 ila 2022, memur ve memur emeklisinin sözleşmesinin ise 2022 ila 2023 yıllarını kapsadığına dikkati çeken Bilgin, şöyle konuştu: “Türkiye’deki enflasyon parasal bir sorun değil, daha çok maliyet enflasyonudur, özellikle döviz kurları üzerinden yaşanan dalgalanmaların yansımalarıdır. Bu bakımdan enflasyonu ciddi bir şekilde ele almak lazım. Enflasyona karşı hem sosyal koruma kalkanı oluşturulmak hem de enflasyonla mücadele stratejisine katkı yapmak gerekir. Konfederasyonlarımızın taleplerini değerlendirdiğimizde meselenin birkaç hususta düğümlendiğini görüyoruz. Bu sadece ücret artışı değildir. Bunlardan biri 3600 meselesidir. Biz de 3600 meselesinin bu sözleşme süreci içerisinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsiyoruz. Bu teklifi kabul ediyoruz. Bu teklifle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama var. Bu çerçevede devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir. Diğer bir mesele, sözleşmeli personel meselesidir. Orada da sözleşmeli personelin haklarının yeniden düzenlenmesi, kamu personelinin haklarına sahip olunması konusunda bir teklif var. Bu teklif konusunda da benzer bir yaklaşıma sahip olduğumuzu altını çizmek isterim.”



MÜZAKERE MESAJI

Bilgin, Merkez Bankası’nın 2022 yılı için enflasyonu tek haneli bir rakama indirme hedefinin olduğunu belirterek, hükümetin zam teklifini, “2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023’ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6 artı 6 ve enflasyon farkları teklifini veriyoruz. Bu taleplere karşı verilen bir tekliftir. Bunlar müzakere edilecektir, bu müzakerelersin sonucundan da uzlaşacağımız bir oranda hem enflasyonu kontrol altına alacak bir çizgi içerisinde hem de çalışanlarımızı enflasyona karşı koruyacak bir ücret politikasında karar aşamasına geliriz” sözleriyle açıkladı.



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise hükümetin memur ve memur emeklileri için sunduğu zam teklifini yetersiz bulduklarını belirterek, “Bu teklif, yeni bir teklifi zorunlu kılıyor. Dolayısıyla hükümet hiç beklemeden yeni bir teklifi çalışmalı. Rakamlar, beklentimizi karşılamıyor, şu an için bu rakamlar bizi tatmin etmiyor. Onun için işçilerle yapılan uzlaşıyı takdir ediyoruz ama kamu işvereninden memur ve memur emeklileri için sundukları rakamları unutmalarını ve yeni bir rakamı teklif etmelerini istiyoruz” dedi.

KABUL GÖRMEZ

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de teklifin yenilenmesini isteyerek, şunları söyledi: “Gerçekleşen enflasyon yüzde 19. Dolayısıyla yüzde 19 enflasyon varken bir sonraki yıl için yüzde 11’lik ücret artışı teklifi sunmak çok doğru ve hakkaniyetli bir yaklaşım olmasa gerek. Bu teklifin mutlaka revize edilmesini ve beklentilerimizi karşılayacak bir artışla masaya gelinmesini istiyoruz. Teklif edilen rakam, bizim tarafımızdan kabul görmeyecektir. Yakın zamanda yeni teklif gelir ve memuru, memur emeklisini memnun edecek bir toplu sözleşmeyi imzalamış oluruz.”

BÜYÜMEDEN PAY YOK

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik de teklifin müzakere edilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Bozgeyik, “Yüzde 5 ve 6’lık teklifler açısından değerlendirdiğimizde yine büyümeden kamu emekçilerine, emeklilere yeterince pay verilmediğini görüyoruz. Bizim açımızdan bu tekliflerin görüşülmesinin, müzakere deilmesinin mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

KAMU İŞÇİLERİYLE GÖRÜŞMELER SONUÇLANDI

KAMU işçileri için yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde ise önceki gün anlaşma sağlandı. 315 bin asgari ücretli çalışan için 500 lira iyileştirme ve bu rakamın üzerine yılın ilk yarısı için yüzde 12, ikinci yarısı içinse yüzde 5 artı enflasyon farkı verilecek.

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