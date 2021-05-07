Yüzde 20.4 büyüme, 7.6 milyar TL gelir

Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.7 artışla 3.8 milyar TL’ye ulaşırken FAVÖK marjı yüzde 50.1 oldu. Şirketten yapılan açıklamda şu ifadeler kullanıldı: “Çeyrek boyunca yaşanan olumsuz kur hareketlerine rağmen yılın ilk çeyreğinde Türk Telekom’un net kârı yıllık yüzde 105’lik etkileyici artışla 1.36 milyar TL olarak gerçekleşti.

Türk Telekom’un yatırım harcamaları da 2021’in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 40 artışla 1.3 milyar TL’ye yükseldi. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Finansal mükemmellik ve risk yönetimi, dijitalleşme, verimlilik ve üstün müşteri deneyimine öncelik vererek 2020 yılının zorluklarını büyük fırsatlara dönüştürmeyi başardık. 2021’de daha da iyi bir performans elde etmek için gücümüze güç kattık. 2021 yılına tahminlerimizden daha güçlü başladık. Bu nedenle, 2021 öngörümüzü yukarı yönlü revize etmek için sağlam bir zemin oluştu.”

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