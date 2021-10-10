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Yüzde 15 vergi için küresel anlaşma

#OECD#GAFA#Vergi
Yüzde 15 vergi için küresel anlaşma

Merkezi Paris’te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yürütülen, Google, Amazon, Facebook ve Apple gibi dev şirketlerin ilk harfinden adını alan ve “çok uluslu şirketlerden küresel vergi alınmasını içeren” GAFA vergisi müzakereleri tamamlandı.

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Reform taslağı, devletler arasındaki rekabeti engellemek ve vergi optimizasyonu şampiyonu GAFA şirketlerini daha fazla vergilendirmek amacını taşıyor. Temmuz ayında Venedik’te yapılan G-20 zirvesinin ardından, reformun müzakerelerini yürütme görevi OECD’ye devredilmişti. Cuma akşamı açıklama yapan OECD, müzakerelere katılan 140 ülkeden 136’sının “çok uluslu şirketlerin, faaliyet gösterdikleri ülkede, yüzde 15 asgari küresel vergi ödemesi” ilkesi üzerinde anlaştığını açıkladı.

TÜRKİYE DE VAR

Dünyanın bir ucundan öbür ucuna 140 ülkeyle 20 gündür yapılan yüksek tansiyonlu ve zor geçen nihai müzakerelerin ardından, küresel şirketler için çıkarılan ilk verginin çerçevesini belirleyen nihai taslak tüm detaylarıyla tamamlandı. Taslak, planlandığı gibi, 30 ve 31 Ekim’de yapılacak Roma zirvesinde, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu en zengin 19 ülke ve AB’nin temsil edildiği G-20’nin devlet ve hükümet başkanlarının onayına sunulacak. Vergi reformunun 2023 yılında uygulamaya girmesi hedefleniyor.

750 MİLYON EURO CİRO

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OECD açıklamada, yeni asgari vergi reformunun, “cirosu en az 750 milyon Euro olan şirketler için geçerli olacağı ve küresel olarak her yıl yaklaşık 150 milyar dolar ek vergi geliri elde edilmesini sağlayacağı” vurgulandı. Uzlaşma taslağına göre, özellikle cirosu 20 milyar Euro’yu aşan en kârlı 100 çokuluslu şirketin gerçekleştirdiği karların dağıtımı konusunda çeşitli parametreler belirlendi. İlk yüzde 10, şirket genel müdürlüklerinin bulunduğu ülkelere gidecek. Ek karın yüzde 25’i tüketim ülkeleri arasında ciro düzeyine göre dağıtılacak. OECD Vergi İşleri Direktörü Pascal Saint-Amans, Fransız BFM TV’ye yaptığı açıklamada, “Tarihi bir anlaşma yaptık. Bu ancak yüzyılda bir olur. Uluslararası vergilendirme konusunda, önümüzdeki yüzyıl için yeni kuralları koyduk” dedi.

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#OECD#GAFA#Vergi