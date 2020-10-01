Yüzde 1 bütçe ile bedava internet

Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, kişi veya kurumların yardım kampanyaları düzenlemesi yerine Türkiye'nin yıllık bütçesinin sadece yüzde 1'i kullanılarak internet erişimi olmayan öğrencilere bedava internet verilebileceğini ileri sürdü.

Geleceğimizin teminatı gençlerimizin eğitim ve öğretiminin ülkemizde en önemli konuların başında olduğunu belirten Ekrem Eray Arda, ekipman eksikliği nedeniyle uzaktan eğitime katılamayan 1,5 milyon öğrenci olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Devlet, internet erişimi olmayan gençlere bedava internet tahsis edebilir. Ülkemize bunun yıllık maliyeti 472 milyon lira. Ekipmanı olmayan öğrencilere 495 milyon liraya tablet, 1 milyar 50 bin liraya akıllı telefon ve 1 milyar 500 bin liraya da son model bilgisayar dağıtmak mümkün. Gerekli altyapı da dahil Türkiye’de eğitim çağındaki 18 milyon gencimizin internet ve ekipmana erişimi için toplam yıllık maliyet 10 milyar lira. 2020 bütçemiz ise 956 milyar lira idi.”



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