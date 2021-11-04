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Yüz güldüren revizyon

#Türk Telekom#Revizyon#Fiber
Yüz güldüren revizyon

Güçlü operasyonel performans ile etkin kur riski ve gider yönetimi Türk Telekom’un bilançosuna olumlu yansımayı sürdürüyor. Şirketin ilk 9 ayındaki geliri 24.4 milyar TL’ye, net kârı 4.7 milyar TL’ye toplam abone sayısı ise 51.4 milyona ulaştı.

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PANDEMİ döneminde aldığı ivmeyi 2021’de de sürdüren Türk Telekom’un yılın ilk 9 ayındaki geliri 24.4 milyar TL’ye , net kârı 4.7 milyar TL’ye, toplam abone sayısı da 51.4 milyona ulaştı. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 12.1 milyar TLye ulaşırken, dokuz aylık FAVÖK marjı ise yüzde 49.6 oldu. Türk Telekomun yatırım harcamaları da ilk 9 ayda 4.3 milyar TL’ye yükseldi. Şirketin yılın 9 aylık dönemindeki bilanço başarısının ardında güçlü operasyonel performansı ile etkin kur riski ve gider yönetiminin yattığı ifade edildi. Beklentilerin üzerinde büyüyen şirket bu performansı sonucu, 2021 öngörüsünü yıl içerisinde üçüncü kez yukarı yönlü revize etti. Şirketin faaliyet gelirlerindeki yıllık artışın yüzde 18’e, FAVÖK’ün 16.2 milyar TL’ye, yatırım harcamalarının da 8.7 milyar TLye ulaşması hedefleniyor.

Yüz güldüren revizyon

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GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTIK

Konuyla ilgili Ankara’da bir basın toplantısı düzenleyen Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Finansal ve operasyonel sonuçlarımızın bir kez daha güçlü yönlerimizin; tarihimizin, deneyimlerimizin, yatırım kararlarımızın, beşerî sermayemiz ve uygulama yetkinliklerimizin altını çizdiğini görmekten mutluyuz. Ülkemiz için dijital dönüşümü tamamlamaya ve 5G yolculuğunda Türkiyeyi öncü yapmaya kararlıyız. Türk Telekom için başarılarla dolu bir yılı kapatmak için çok az bir zaman kalmışken, 2022 Yılını karşılamaya hazırlanıyoruz” diye konuştu. Sene başından bu yana beklentileri aşan performanslarına vurgu yapan Önal, “2021 öngörümüzde üçüncü bir yukarı yönlü revizyonu gerekli kıldı. Buna göre, daha önceki öngörümüzde yıllık yüzde 17 olarak belirttiğimiz faaliyet gelirlerinin yüzde 18 oranında artmasını, 15.8 milyar TL olan FAVÖK’ün 16.2 milyar TL’ye yükselmesini ve 8.5 milyar TL olan yatırım harcamalarının da 8.7 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

ABONE SAYISI 51.4 MİLYON

Yılın ilk dokuz ayında toplam abone sayısını 51.4 milyona taşıyan Türk Telekom’un son on iki aydaki net abone kazanımı 1.9 milyon oldu. Sabit genişbant abone sayısı 14.1 milyona ulaşırken sabit genişbant ARPU yıllık yüzde 15.3e yükseldi. Fiber abone sayısı yılın ilk 9 ayında, yıllık yüzde 67lik artış ile 8.8 milyona ulaştı. Mobil abone sayısı 23.9 milyon olurken mobil ARPU’da yıllık yüzde 13.6 büyüme kaydedildi.

KALICI DÖNÜŞÜME YOL AÇIYOR

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Sabit geniş bantın, yüzde 29’luk güçlü gelir artışıyla 3’üncü çeyrekte büyümenin itici gücü olmaya devam ettiğini belirten Önal sözlerine şöyle devam etti: “Geçen yılın olağanüstü özelliklerinden sonra normalleşmiş bir talep bekliyorduk, ancak net kazanımlar yıl içinde şimdiye kadar öngörümüzden daha güçlü seyretti. Yazlık mekânlardaki yeni bağlantı ihtiyacı ve okula dönüş sezonu da yeni kazanımları destekledi. Eğitim fiziksel olarak başlasa da öğrencilerin ödevleri, araştırmaları ve serbest zamanlarında kullandıkları internet için evde bağlantıya ihtiyaçları sürüyor. Giderek daha fazla şirket tarafından benimsenen hibrit çalışma modelleri de bağlantı talebinin devamlılığını destekliyor. Dijitalleşme, teknoloji ve iletişim hizmetlerine olan talebi körükleyerek, tüketici davranışlarında kalıcı bir dönüşüme yol açıyor.”

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Yüz güldüren revizyon
Türk Telekom yetkilileri Siber Güvenlik Merkezi’nde siber saldırılara karşı tetikte.

353 BİN KM FİBER

3’üncü çeyrek itibarıyla 353 bin kilometre uzunluğa ulaşan Türkiyenin dört bir yanındaki fiber ağımız, geleceğin teknolojileri için güçlü bir kaldıraç niteliği taşıyor” diyen Önal, sözlerini şöyle sürdürdü: “2019’da abone portföyümüzün yüzde 37’sini oluşturan toplam fiber abone sayımız 3. çeyrekte 8,8 milyona yükselerek abone portföyümüzün yüzde 62’sini aştı. Geçen yılın aynı döneminde 25 milyon olan fiber hane kapsamamız da 2021’in 3. çeyreği itibarıyla 28,9 milyonu geçti. Gelişen teknolojimiz ve erişimimiz, Türkiye için 5G’ye avantajlı bir geçişin yolunu açacak.”

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Yüz güldüren revizyon

500 BİN YENİ MOBİL ABONE

3’üncü çeyrekte yaşanan normalleşme ile birlikte artan hareketliliğin daha dinamik bir mobil pazar sunduğunu vurgulayan Ümit Önal, “Mobil abone tabanımız, 3. çeyrekte 500 binin üzerinde net abone kazanımı ile beklentilerimizin üzerinde büyüdü ve 2019 1. çeyrekten bu yana en yüksek artışa ulaştı. Toplam Prime tabanı 3. çeyrekte yıllık yüzde 64 büyürken, Prime abonelerinin toplam faturalı taban içindeki payı yüzde 29’u aştı. Son altı çeyrektir yükselen eğilim gösteren mobil gelir büyümesinde, stratejilerimizin olumlu yansımalarını bir kez daha görmekten memnunuz” değerlendirmesinde bulundu.

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#Türk Telekom#Revizyon#Fiber

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