Yüz binlerce haneye temiz enerji sağlayacak

Türkiye’de günlük çöp miktarının 80 bin ton olduğunu ancak bunun sadece 45 bin tonunun işlendiğini söyleyen Doğan, “Biyokütleden enerji üretiminde çok büyük potansiyele sahibiz. Enerji konusunda ülkemizin dışa bağımlılığını ve oluşan cari açığı düşünürsek, sahip olduğumuz potansiyel Türkiye için milli servet niteliği taşıyor. Türkiye’de 20 yıllık geçmişe sahip atık sektöründe, çöp olarak attığımız birçok ürün aslında birer hammadde. Türkiye’de her yıl geri dönüştürülmesi mümkün 6 milyon ton atığın 5 milyonu, çöp depolama alanlarına götürülüp toprağa gömülüyor. Bu atıkların insan ve çevre sağlığı açısından zararının yanında, bir de 1.5 milyar TL ekonomik kaybı var” ifadelerini kullandı.

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