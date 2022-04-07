YUVAM hesapları uzaktan açılabilecek

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Yurtdışında yerleşik kişilerin tasarruflarını Türkiye’deki bankalarda değerlendirmesini sağlayan YUVAM hesapları, uzaktan kimlik tespiti yoluyla açılabilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) Resmi Gazete’de dün yayımlanan Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yapan yönetmelikle; yurtdışında yerleşik TC Nüfus Cüzdanı ya da Mavi Kart sahibi gerçek kişilerin, YUVAM hesabı açmak ve bu hesaplarla ilgili diğer işlemleri yapmak için banka tarafından uzaktan kimlik tespiti yoluyla yeni müşteri olarak kabul edilebilmesinin önü açıldı.

PARMAK İZİ KONTROLÜ

Görsel kimlik tespiti sırasında kişinin, pasaportunu kameranın önünde yatay veya dikey olarak eğmesi ve müşteri temsilcisinin vereceği talimata göre ilave hareketler yapması sağlanacak. Bu amaçla kişiden, pasaport üzerinde yer alan ögelerin sistem tarafından değişken ve rastgele şekilde belirlenen kısımlarına parmağını koyması istenecek. Yönetmeliğe göre bankalar, uzaktan kimlik tespiti yaptığı gerçek kişileri yüksek seviyeli risk profilinde izleyecek. YUVAM hesaplarına, kişinin sadece yurtdışı bankalarda kendi adına açılmış hesaplarından para gönderimi yapılabilecek. Açılan bu hesaptan para çıkışı ise sadece kişinin kendi banka hesaplarına yönelik olabilecek.