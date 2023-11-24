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Yuva kurma desteği depremzedeyle başlıyor... Yaş sınırına fon karar verecek

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#Aile Ve Gençlik Fonu#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Yuva Kurma Desteği
Yuva kurma desteği depremzedeyle başlıyor... Yaş sınırına fon karar verecek
Bülent Sarıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 07:00

MECLİS’te yasası kabul edilen Aile ve Gençlik Fonu, 150 bin liralık evlilik kredisini 2024’ün ilk yarısında verecek.

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48 ay vadeli kredi, öncelikle 6 Şubat depremlerinde zarar gören dört şehir ve bazı ilçelerdeki gençlere kullandırılacak. Geri ödeme takviminde ilk taksit Haziran 2026’dan başlayacak. Krediyi kullanacakların yaş sınırı ve diğer ödemeler Fon yönetimince belirlenecek.

4.5 MİLYARLIK FON

Fon, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olacak. Yönetim kadrosunda Hazine ve Maliye, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor ile Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları yer aldı. Fonun gelirlerini petrol ve maden yasalarına göre tahsil edilen devlet hissesinin yüzde 20’si, kamu fon gelirlerinin yüzde 10’una ek olarak bağış ve yardımlar oluşturacak. 2023’ün rakamlarıyla Fon’un ilk gelir kaynağının 4.5 milyar lira olması bekleniyor. Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Vekili Orhan Ateş fondan sadece T.C. vatandaşlarının yararlanabileceğini belirtti.

 

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#Aile Ve Gençlik Fonu#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Yuva Kurma Desteği

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