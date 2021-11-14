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Yusufeli Barajı'nın yüzde 90'ı tamamlandı

#Yusufeli Barajı#Hes İnşaatı#Son Dakika
Yusufeli Barajının yüzde 90ı tamamlandı

Yusufeli Barajı ve HES inşaatında elektromekanik işlerde yüzde 90 fiziki gerçekleşme sağlandığı bildirildi.

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DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, temelden 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ise en yükseği olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinde, santral binası, transformatör bloku ve şalt binasındaki çalışmaların baraj inşaatıyla koordineli devam ettiği belirtildi.

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Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan, 558 megavatlık kurulu gücüyle yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek Yusufeli Barajı ve HES inşaatındaki elektromekanik işlerde yüzde 90'lık fiziki gerçekleşme sağlandığına işaret edilen açıklamada, "Yürütülen çalışmalar kapsamında şalt sahası kapalı şalt ekipman montajları tamamlanıp, tüm ünitelere ait statorlar daimi yerlerine indirildi. Üçüncü ve ikinci ünitelere ait türbin çarkları ile türbin ekipmanlarının ana montajı tamamlanarak senkron jeneratör rotorları daimi yerlerine yerleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada, işletmeye alındığında üretilecek enerjiyle 650 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak Yusufeli Barajı inşaatında, yapımına başlandığı 21 Aralık 2012'den bugüne kadar baraj gövde inşaatı, derivasyon tüneli ve batardolar, baraj ulaşım yolları, tüm kazı ve destekleme çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi.

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#Yusufeli Barajı#Hes İnşaatı#Son Dakika

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