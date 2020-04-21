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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 21.04.2020 - 14:47,Son Güncelleme:

Türkiye'nin en yükseği! Dev projenin son hali böyle görüntülendi

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Türkiye'nin en yükseği! Dev projenin son hali böyle görüntülendi
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Türkiye Cumhuriyetinin uzun vadeli enerji vizyonunun en önemli projeleri arasında yer alan ve ülkenin en yüksek, dünyanın ise üçüncü en yüksek barajı olan Artvin Yusufeli Barajında, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Dev projenin yapım aşamaları da görüntülendi. Şantiyeye giriş çıkışların kapatıldığı, 4 bin 500 çalışanın şantiye içinde hazırlanan yaşam alanlarında konaklamaya başladığı belirtildi.

Artvin’de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı Limak İnşaat tarafından üstlenilen ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajında da en yüksek seviyede koronavirüs (KOVID-19) tedbirleri alındığı belirtildi. Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolunun en büyük nehirlerinden olan Artvindeki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor.

Türkiyenin en yükseği Dev projenin son hali böyle görüntülendi
ŞANTİYEDE HAZIRLANAN ALANLARDA KONAKLIYORLAR

Baraj sahasında yoğun çalışma yürüten ekipler, koronavirüs salgınına karşı tüm önlemleri almış durumda. Çalışma alanına giriş ve çıkışlar kapatılırken, 4 bin 500 çalışan şantiyede hazırlanan alanlarda konaklamaya başladı. Önlemlere dair bilgileri paylaşan Yusufeli Barajı Proje Müdürü Feridun Ünsal, baraj inşaatında 202 metre gövde yüksekliğine ulaştıklarını belirterek, "Pandemi ilan edilen koronavirüsten etkilenmemek için baraj inşaatında çalışan personelimiz şantiyede ikamet ediyor. Böylece dışarıyla olan teması komple iptal ettik. Ayrıca gerekli tüm tedbirleri almış durumdayız. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Türkiyenin en yükseği Dev projenin son hali böyle görüntülendi
YÜZDE 78 TAMAMLANDI

275 metre gövde yüksekliği ile Türkiyenin en yüksek, dünyanın ise çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajında, 558 megavat kurulu güce sahip santralla 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabileceği duyuruldu. Türkiyenin kendi öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen dev baraj projesinde, 202 metre gövde yüksekliğe ulaşıldı. 2 milyar 130 milyon metreküp su depolanacak ve 2,5 milyar liraya mal olması planlanan projeyle günlük 3 milyon TL elektrik enerjisi geliri elde edilecek. Projenin 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.

Türkiyenin en yükseği Dev projenin son hali böyle görüntülendi

Baraj inşaatında 440 metre temel kotundan başlanarak 715 metre kotuna yükselecek olan 275 metrelik gövde inşa edilecek. Gövde yüksekliği 100 katlı bir gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı’nda, Artvin’den Edirne’ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin adet konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliğine ulaşacak olan baraj yüzde 78 tamamlanma oranıyla 202 metre gövde yüksekliğine ulaştı.

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