Yusuf Tuna kimdir, nereli, kaç yaşında? Yusuf Tuna biyografisi ve özgeçmiş detayları

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Yusuf Tuna 1959 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Ankara İ.T.İ.A. Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu Ekonomi - Maliye bölümünden mezun oldu. 1982 yılında İ.Ü. İktisat Fakültesi İktisat Politikası Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak devam etmektedir. TMSF ve BDDK kurul üyelikleri görevinde bulunmuştur. Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Tuna, 2020 yılı Haziran ayında yapılan Genel Kurulda Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiştir.

14 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete kararı ile Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır.