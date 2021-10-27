Yürüyelı̇m Arkadaşlar: Sabancı’nın Cumhurı̇yet Seferberlı̇ğı̇ Türkı̇ye’yı̇ salladı

Sabancı Holding, Cumhuriyet Bayramı’nda farklı bir kutlama projesi olarak Cumhuriyet Seferberliği projesini hayata geçiriyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başlayacak bu önemli proje 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Günü’nde 13 günlük süresini tamamlamış olacak. Geçtiğimiz yaz tüm ülkede yaşanan çevre felaketlerinin yaralarını sarmak adına gerçekleştirilecek bu önemli kampanya Sabancı Holding’in tüm sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Sabancı Holding’in Cumhuriyet Seferberliği’nin, ülkemizin ağaçlarına, yeşiline ve korunması gereken güzel çevresine iyimser ve samimi bir katkıda bulunması bekleniyor.

Muhteşem doğasıyla gören herkesi hayran bırakan bölgelerimizde yaşanan acı felaketler sonrası tarihleriyle birlikte Cumhuriyet’e ve Atatürk’e bir saygı duruşu olacak olan bu proje 29 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında İstanbul, Adana, Kocaeli, Ankara, Mersin, Antalya, Çanakkale, Balıkesir, Aksaray ve Bursa gibi Sabancı topluluğunun faaliyet gösterdiği 10 ilde hayat bulacak. Türkiye’nin 10 farklı şehrinde birçok farklı lokasyonda hayata geçen bu projeyle sosyal medyayı ve ülke gündemini sallayan Sabancı Holding, takdir topladı. Yaptığı etkinlik ile kamuoyundan “Gerçekten dişe dokunur, herkes için faydalı bir iş ile böyle bir günü taçlandırmak bir video yayınlamaktan çok daha büyük bir iş” yorumları alındı.

Şehirlerimizin ve zarar gören doğal yaşam alanlarımızın yeşillendirme çalışmalarının yanı sıra okulların yenilenmesi, biyoçeşitlilik denetimi, peyzaj desteği gibi birçok farklı faaliyetler Sabancı Topluluğu Şirketleri ve Sabancı Gönüllüleri tarafından gerçekleştirilecek. Sabancı, ülkemizin en kutlu bayramı olan Cumhuriyet Bayramı’nda Atatürk ve silah arkadaşlarının korumak için verdiği özveriye bir teşekkür olarak Cumhuriyetin ilk günündeki seferberlik ruhunu geri çağırıyor ve hep beraber bu projede daha sağlıklı adımları atmayı hedefliyor.











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