Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Yurt dışından gelen ilaçlara temsilcilik şartı... Nadir ilaçlar için kritik yönetmelik

Güncelleme Tarihi:

#İlaç#Türkiye İlaç Ve Tıbbî Cihaz Kurumu#Gazetehaberleri
Yurt dışından gelen ilaçlara temsilcilik şartı... Nadir ilaçlar için kritik yönetmelik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 07:00

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, yurt dışından gelen ilaçlar için Türkiye’de temsilcilik açılması zorunluluğu getirdi.

Haberin Devamı

TİTCK’nın yurt dışından ilaç teminiyle ilgili yönetmeliği dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin, özellikle Türkiye’de ruhsatı bulunmayan ve genellikle nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları içerdiği belirtildi. Buna göre yurt dışı ilaç tedarikçileri ilgili yükümlülükleri karşılamak kaydıyla Türkiye’de temsilci olabilecekler.

Yönetmelikte, “Beşeri tıbbi ürünlerin temsilcisinin ilgili beşeri tıbbi ürün için yönetmelik kapsamında Türkiye’de yürütülecek faaliyetler için münhasıran tek yetkili olması zorunlu tutuldu. Yurt dışından toplu ilaç temini için başvurular Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan kılavuza uygun olarak yalnızca hastaneler tarafından yapılacak. Toplu temin istisna olmak kaydıyla yurt dışından ilaç temini kapsamında herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından kuruma direkt başvuru yapılamayacak” hükümleri yer aldı.

MEN CEZASI

Haziran 2023’e kadar kademeli geçiş öngörülen yönetmelik, cezalar da içeriyor. Hükümlere uymadığı tespit edilen yurt dışı ilaç tedarikçileri ve temsilcilerine faaliyetlerden men edilmek de dahil olmak üzere yaptırımlar uygulanacak. Men kararı uygulanan tedarikçilerin var olan ithalat izinleri de iptal edilecek.

Haberin Devamı

AŞIRI TALEP REGÜLE EDİLİYOR

TİTCK’nın yeni yönetmeliğini değerlendiren Türk Eczacıları Birliği (TEB) Eski Başkanı Erdoğan Çolak, kararın nadir ilaçlarla ilgili Türkiye’ye yönelik talepleri regüle etmek açısından önemli olduğunu belirtti. “Türkiye’de ‘yetim hastalık’ denilen alanda yıllık 10 milyar TL’nin üzerinde pazar oluştu. Bu ilaçların Türkiye’de ruhsatları bulunmuyor. Çıkarılan bir kararla yurt dışında ruhsatı olan ancak Türkiye’de olmayan, nadir hastalıklara yönelik ilaçların TEB ve SGK aracılıyla hastalara ulaştırılması mümkün kılınmıştı” diyen Çolak, rantın arttığı pazara girmek için talep yoğunluğunu düzene oturtmak açısından yönetmeliğin faydalı olacağını söyledi. Çolak, “Herkes bu alana girmeye çalışıyor. Enzim hastalıkları, bazı kanser türleri, nadir hastalıklar için büyük bir oluştu. Herkes bir izin alıp bu ilaçları örneğin Kostarika’daki distribütör aracılığıyla Türkiye’ye sokmaya çalışıyorlar. TİTCK, temsilcilik açma zorunluluğuyla bunun önlemini almak istemiş diye yorumluyorum” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İlaç#Türkiye İlaç Ve Tıbbî Cihaz Kurumu#Gazetehaberleri

BAKMADAN GEÇME!

Doğaları ve havalarıyla ömrünüze ömür katacaklar... Türkiyenin mutlaka görülmesi gereken gölleri | 12 ŞEHİR 13 ADRES

Doğaları ve havalarıyla ömrünüze ömür katacaklar... Türkiye'nin mutlaka görülmesi gereken gölleri | 12 ŞEHİR 13 ADRES

#Rota
BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğumun arkadaşlarında yatıya kalmasına izin vermeli miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğumun arkadaşlarında yatıya kalmasına izin vermeli miyim?

#Pijama Partisi
Binlerce yıl sonra bile şaşırtmaya devam ediyorlar Antik Mısır mumyalarıyla ilgili çığır açan keşif

Binlerce yıl sonra bile şaşırtmaya devam ediyorlar! Antik Mısır mumyalarıyla ilgili çığır açan keşif

#Antik Mısır Medeniyeti