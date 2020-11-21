‘Yurtdışındaki tasarrufları getirmeliyiz’

Hedeflere ulaşmak için iş dünyasından ve vatandaşlardan somut destek taleplerinin olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her şeyden önce yurtdışındaki tasarruflarımızı mutlaka ülkemize getirmeliyiz. İşte şu anda Varlık Barışı’yla ilgili adımı attık ve Varlık Barışı konusunda da gerek yurtdışı gerek yurtiçindeki yastık altı neyimiz varsa bunları kesinlikle herhangi bir sorguya tabii olmadan kayıt altına almamız, inanıyorum ki ülkemiz için de ve bütün girişimcilerimiz, yatırımcılarımız için de yeni bir ufuk sağlayacaktır. Derdimiz ne? Derdimiz şu, paran mı var, yatırım... Paran mı var, istihdam... Paran mı var, üretim... Paran mı var, üretimle birlikte ihracat ve bu dörtlü mekanizmayı çalıştırdığımız zaman inanıyorum ki hep birlikte ayağa kalkacağız” şeklinde konuştu.

GÜVEN VE İSTİKRAR

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 18. MÜSİAD EXPO Fuarı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti: “Yerli ve uluslararası girişimcileri harekete geçirerek, üretim ve istihdamda kalıcı sonuçlar doğuracak yatırımların hızlanmasını temin edeceğiz. Milletimizin ve yatırımcıların milli paramız olan Türk Lirası’na güvenlerini arttırarak, mevduatlardaki döviz ağırlığının azalmasını sağlamalıyız. Nitelikli istihdam oluşturan, enflasyona ve cari açığa yol açmayan yurtiçi tasarruflardan ve yurtdışı yatırımcılardan gelen kaynaklarla finanse edilen bir büyümenin peşindeyiz. Adımlarımızı güvenin ve istikrarın bu sürecin kilit taşı olduğunun bilinciyle atıyoruz. Türkiye’ye güvenen herkesin kazanacağı bir yatırım iklimi oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan her türlü adımı atacak, iş ve yatırım ortamını beklenen seviyeye çıkartacağız. Bu kapsamda özellikle üretim ve ihracatın ana aktörleri olan kuruluşlarımıza çok önemli görevler düşüyor.”

HER ADIMA DESTEK VERECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin fırsatlarını değerlendirebilmek için üretim ve ihracat merkezli kuruluşların yapılarını hızla gözden geçirerek ihtiyaca cevap verecek hale getirmelerinin de şart olduğunu vurguladı. Türkiye’nin gücüne, potansiyeline, geleceğine inanan herkesle birlikte bu yolda yürümeye hazır olduklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: “Küresel ekonomide yaşanan değişimi lehimize çevirebilecek her adıma destek vereceğiz. Yatırım, üretim, ihracat, istihdam için harekete geçen herkesin yanında yer aldık, almayı sürdüreceğiz. Mevcut imkanları daha üst seviyede kullanarak yeni yatırımlarla üretim ve ihracat kapasitemizi arttırarak tasarımından imalatına kadar her aşamasında yüksek teknolojiye geçişi sağlayarak, inşallah bu süreci başarıya ulaştıracağız.”

SAMİMİ ÇALIŞMA BEKLİYORUZ

Ticaret Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, MÜSİAD, TÜSİAD gibi iş insanlarını temsil eden yapılardan yakın, verimli ve samimi bir çalışma yürütmelerini beklediklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özellikle ihracat süreçlerinde yer alan kurumlarımızı diğerinin rakibi değil, tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Bu yapılar hem ülke içinde hem de ülke dışında birbirleriyle ne kadar yakın çalışma ve iş birliği halinde bulunurlarsa ortak hedeflerimize o kadar hızlı ulaşırız” dedi.

‘BAZI ACI İLAÇLARI İÇMEMİZ GEREKTİĞİNİ FARKINDAYIZ’

Milletin geleceğine güvenle bakabilmesi için bugün alınması gereken tedbirler neyse onları hayata geçirmekten kaçınmadıklarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Yapılan faiz arttırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum. Asıl hedefimiz enflasyonu en kısa sürede önce tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli hedeflerimizdeki seviyeye düşürerek faizlerin de buna uygun şekilde aşağı inmesini temin etmektir. Bunu başardığımızda kurun da istikrara kavuşacağını düşünüyorum. Türkiye’yi faiz-enflasyon-kur sarmalından çıkarmamız şarttır. Aksi halde sürekli bu tartışmayı yaşamak, bu bedelleri ödemek mecburiyetinde kalacağız. Her zaman söylüyorum, bugün burada yine söylüyorum. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu böyle bilelim. Enflasyon sebep değildir. Faiz netice değildir. Kendimizi aldatırız ve faiz her şeyden önce bir defa paradan para kazanmak suretiyle insanları sömürmektedir.” Erdoğan, yeni ekonomi yönetimiyle birlikte tüm mesai ve dikkatlerini bu konuya vererek, ülkeyi bu kronik sancıdan kurtaracaklarını söyledi.