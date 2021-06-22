Yurtdışına 44 milyar dolarlık girişim

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk girişimcilerin yurtdışındaki yatırımlarının 2020 yılında 43.9 milyar dolara ulaştığını belirterek, “Firmalarımız yurtdışı yatırımlarıyla küresel aktörler haline geliyor, dünya pazarlarındaki rekabet güçlerini daha da artırıyor” ifadelerini kullandı. Muş, Twitter hesabından Ticaret Bakanlığı’nın ‘Yurtdışı Yatırım Anketi’ sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Firmaların yurtdışı yatırımlarıyla küresel aktörler haline geldiğine ve dünya pazarlarındaki rekabet güçlerini daha da artırdıklarına dikkati çeken Muş, şunları kaydetti:



35 MİLYAR CİRO



“Bakanlığımızca yapılan ‘Yurtdışı Yatırım Anketi’ sonucuna göre, Türk girişimcilerin yurtdışındaki yatırımları 2020 yılında 43.9 milyar dolara ulaştı. Yurtdışındaki Türk yatırımları kanalıyla ihracatımız 2020’de 6.4 milyar dolar olarak gerçekleşti, yatırımların cirosu 35 milyar doları buldu. Türkiye’yi yurt dışında başarıyla temsil eden tüm girişimcilerimize dünyanın her köşesinde destek olmaya devam edeceğiz.”



124 ÜLKEDE



Ticaret Bakanlığı’nın Yurtdışı Yatırım Anketi sonuçlarına ilişkin hazırlanan bültenine göre de Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki yatırımları, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve ilgili mevzuat kapsamındaki düzenlemelere dayanarak Bakanlık tarafından yıllık olarak yapılan anket kapsamında tespit ediliyor. Bu kapsamda, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 2020 yılı sonu itibarıyla yurtdışındaki yatırımlarının tespitine yönelik olarak Bakanlık tarafından yapılan ‘Yurtdışı Yatırım Anketi-2021’, 26 Nisan-4 Haziran 2021 döneminde gerçekleştirildi. Çevrim içi sistem üzerinden yapılan anket sonucunda, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 124 ülkedeki yatırımlarında sermaye pozisyonu 43.9 milyar dolar olarak tespit edildi.

158 BİN KİŞİYE İSTİHDAM



Anket çalışması sonucu, Türkiye’de yerleşik yatırımcıların yurtdışında 2 bin 118 yatırımda 147 bin 34’ü yabancı, toplam 158 bin 66 kişiye istihdam sağladığı, bu yatırımlara Türkiye’den yapılan ihracatın 6.4 milyar dolar, bu yatırımlardan ülkenin yaptığı ithalatın ise 4.1 milyar dolar olduğu, yurtdışı yatırımların toplam cirolarının ise 35 milyar dolara ulaştığı belirlendi. Bakanlık, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışı yatırımlarının adres ve iletişim bilgilerini, sektörlerini ve ekonomik büyüklükleri gibi önemli ayrıntıları içeren veri setini, ikili ve çok taraflı ticari ve ekonomik anlaşmaların müzakerelerinde, yurtdışında yatırımları bulunan girişimcilere yönelik politikaların geliştirilmesinde ve yatırımcıların oralarda karşılaştıkları zorlukların aşılmasına yönelik ticaret diplomasisi faaliyetlerinde kullanıyor.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın