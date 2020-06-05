Yurtdışı uçuşları 40 ülkeyle başlıyor

Koronavirüs tedbirlerinin ardından yeni normalleşme sürecine geçildi. Uzun bir aranın ardından yurtiçi uçuşları haziran başından itibaren başlamıştı. Şimdi ise yurtdışı uçuşlarının yapılacağı ülkeler belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 10 Haziran’dan itibaren kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planladıklarını bildirdi. Türkiye’nin ‘yeni normalleşme’ çerçevesinde adımlarını teker teker hayata geçirdiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, salgınla mücadele tedbirlerinin en üst seviyede alınarak 1 Haziran’da iç hat uçuşlarının başlatıldığını ve dış hat uçuşları konusunda da 92 ülke nezdinde girişimlere başlandığına dikkati çekti.

ÖNCE 15 ÜLKEYE

Dış hat uçuşlarının karşılıklı açılmasıyla ilgili ilk aşamada 15 ülkeyle ön mutabakat yapıldığını belirten Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: “Kuruluşlar ve muhatap ülkelerle uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz. Halihazırda dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile mutabakat sağladık.”

UÇUŞLAR ARTACAK

Karaismailoğlu, 10 Haziran’dan itibaren kademeli olarak başlatılacak dış hat uçuşlarını ise şöyle sıraladı: “10 Haziran’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan; 15 Haziran’da Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan; 20 Haziran’da Hollanda, Kazakistan; 22 Haziran tarihi itibarıyla Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya; 25 Haziran’da Belçika.”

İLK KONTROL HAVALİMANINDA

Sağlık Bakanlığı’nca 20 Mayıs’ta alınan karar çerçevesinde yurtdışından planlı uçuşlarla ülkeye gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının, havalimanlarında yapılan muayeneleri sonrasında, kendi evlerinde yapılacağını belirten Adil Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Bu kapsamda, yurtdışından planlı uçuşlarla yeni gelecek kişilerin havalimanı içinde belirlenen alanlarda muayeneleri yapılacak ve semptomları değerlendirilecek. Muayene yapılan kişilerin iletişim ve adres bilgileri Halk Sağlığı Yönetim Sistemi’ne (HSYS) sınır girişi bölümünde kayıt altına alınacak. Havalimanında yapılan muayeneleri sırasında semptom yönünden şüpheli görülen kişler, havalimanlarında izolasyon alanına alınacak ve 112 aracılığıyla ilgili şehirlerin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen hastaneye yönlendirilecek. Yapılan değerlendirmede herhangi bir semptom belirlenemeyen kişilere onam formları imzalatılacak ve kendi imkanlarıyla evlerine ulaşmaları, kendi evlerinde 14 günlük izolasyonları sağlanacak. Bu süre zarfında da aile hekimleri tarafından izlemleri yapılacak. ‘Evde COVID-19 Hastası/Temaslısı İzlem (Karantina) Bilgilendirme ve Onam Formu’nun da doldurulması gerekecek.”

BAKANLIKLARLA KOORDİNASYON

Dış hat uçuşlarının yeniden başlatılması konusunda Sağlık, Dışişleri, Kültür ve Turizm bakanlıklarıyla yoğun iş birliği içinde bulunduklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, uçuşlarda vatandaşların sağlığının ön planda tutulacağını ve uygulanacak tedbirlerin öneminin hayati olduğunu bildirdi.