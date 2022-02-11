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Yurtdışı tecrübesiyle Türkiye’ye odaklandı

#Esta Construction#Benesta#Gayrimenkul
Yurtdışı tecrübesiyle Türkiye’ye odaklandı

Rusya’da inşa ettiği Yuri Gagarin Havalimanı, Krasnodar Stadyumu ve Mercedes-Benz fabrikası gibi küresel projelerle tanınan Türk inşaat şirketi Esta Construction, ülkemizde ‘Benesta’ markasıyla gayrimenkul projeleri yapıyor.

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Şirket, tamamladığı ilk projesi Kurtuluş’taki Benesta Beyoğlu’nun ardından ikinci konut projesi Benesta Acıbadem için ön talep toplamaya başladı. Acıbadem’deki projenin ön satışa çıkması kapsamında İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında konuşan şirketin Genel Müdürü Roksana Diker, “Benesta Acıbadem toplamda 550 daireden oluşuyor. Projemizde 137 metrekareden 690 metrekareye kadar uzanan daireler var. 2+1’den 6+1’e kadar oldukça nitelikli dairelerimiz bulunuyor. Bugün itibariyle 99 dairemizi ön satışa çıkarıyoruz. Dairelerimizin başlangıç fiyatı 6.5 milyon liradan başlıyor. Bu yıl içerisinde kalan daireleri de satışa sunmuş olacağız” dedi.

TESLİM 2024’TE

Kaba inşaatın yüzde 40’ının tamamlandığı bilgisini veren Diker, projenin yükseldiği alanın TOKİ’den 1 milyar 250 milyon lira hasılat payıyla alındığını söyledi. Projedeki konutların pandemi dikkate alınarak tasarlandığının altını çizden Diker, “Pandemiyle birlikte insanlar evde daha çok vakit geçirmeye, evlerini fark etmeye başladı. Biz de buradan hareketle konutlarımızın ve sosyal alanlarımızın her metrekaresini düşünerek inşa ettik. Her konuta çalışma odaları ekledik. Benesta Acıbadem’de her evin balkon ve terası var. Yine misafir odaları, özel alanlarıyla tam pandemi dikkate alınarak inşa edilen bir proje oldu. Örneğin, sosyal tesislerimizin tamamı da düz ayak ulaşılabilecek şekilde dizayn edildi. Ön satışa sunduğumuz 99 dairenin ardından kalan teslimatları da yapıp projemizi Nisan 2024’te sahiplerine teslim etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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ÖNCE PARK TASARLANDI

Esta Construction Genel Müdürü Roksana Diker, projenin detaylarıyla ilgili ise şu bilgileri verdi: “Projemiz, İstanbul Anadolu Yakası’nın Avrupa’ya en yakın merkezlerinden Acıbadem’e değer katacak ve çehresini değiştirecek. Akasya AVM’ye yürüme mesafesindeki proje, Bağdat Caddesi, Kadıköy, Kalamış Marina gibi adreslere; Zincirlikuyu, Beşiktaş, Levent, Mecidiyeköy, Taksim, Karaköy lokasyonlarıyla yakın konumda bulunuyor. Yeşil alan ve peyzaj planlaması için Londra’nın ünlü peyzaj mimarlık ofislerinden WATG ile çalıştık. 15 dönüm alanda Benleo Park tasarlandıktan sonra, projenin konsept planlaması ve genel vaziyet planı bu plan çevresinde hayata geçirildi. Önce parkın tasarlandığı ve konutların daha sonra bu yapıya entegre edilerek yeşille sarıldığı proje, bu özelliğiyle dünya çapında bir tasarım ve yaşam projesi olarak örnek oluşturuyor.”

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Yurtdışı tecrübesiyle Türkiye’ye odaklandı

YENİ PROJESİ BAHÇELİEVLER’DE

ESTA Construction olarak Benesta markasıyla İstanbul’da 3 gayrimenkul projelerinin bulunduğunu belirten Roksana Diker, “İstanbul’da teslimleri tamamlanan Benesta Beyoğlu projesinden sonra ön satış sunumuna başlanan Benesta Acıbadem projesini, yakında talep toplanmaya başlayacak olan Benesta Bahçelievler projesi takip edecek. Yakında lanse edeceğimiz Bahçelievler projesi 255 daireden oluşacak ve yine çok merkezi bir lokasyonda yer alacak. Diğer yandan, Marmaris’te de ‘Amos Marmaris’ adıyla bir rezidans proje daha hayata geçireceğiz” diye konuştu.

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#Esta Construction#Benesta#Gayrimenkul

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