Yurt savunması için yeni yatırım

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı Samsun’da, üretimi sürdüren Samsun Yurt Savunma (SYS), hafif silah alanında Canik markasıyla dünyanın 7’inci büyük üreticisi oldu. Samsun’da 23 yıl önce küçük bir atölyede üretime başlayan SYS, bugün Samsun Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yüksek teknolojiyle donatılmış toplam 45 bin metrekare kapalı alan üzerinde kurulan 3 fabrikasında faaliyetlerini sürdürüyor. SYS çatısı altında toplam 750 kişiye istihdam sağlarken, iştirakleri ve alt yüklenicileriyle birlikte ekosistemi 1.500 kişilik kadroya ulaşıyor.

EKONOMİK BAĞIMSIZLIK

Samsun Yurt Savunma Yönetim Kurulu Başkanı H. Zafer Aral, “Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı topraklarda, üretim yaptığımız için gururluyuz. Günümüz dünyasında bir ulusun tam bağımsızlığa ulaşabilmesi için ekonomik bağımsızlığın çok önemli olduğunu biliyoruz. Savunma sanayi gibi kritik bir sektörde sorumluluk üstlenerek, vatanımızın ekonomik bağımsızlığına katkı sunmaya gayret ediyoruz. Kendi alanımızda bayrağımızı tüm dünyada başarı ile dalgalandırdığımız için gururlu ve mutluyuz” dedi.

YENİ YATIRIM SÜRECİ

Aral ailesinin yarım asırlık sanayi geçmişi olduğunu hatırlatan Aral, Samsun Yurt Savunma’nın hafif silah üretiminde dünyada geldiği aşamayı şöyle anlattı: “50 yıllık sanayicilik geçmişinin üzerine inşa ettiğimiz Samsun Yurt Savunma, yılda 400 bin adet tabancaya ilave olarak 3 bin adet 12.7 mm ağır makineli tüfek üretebilen bir endüstri devi haline geldi. Samsun’daki yatırımlarımızın toplamı, 120 milyon dolara ulaştı. Yakın gelecekte de mevcut 3 fabrikamızdaki tüm kabiliyetlerimizi, tek ve daha büyük bir tesise taşımayı planlıyoruz. Bu kapsamda Samsun’da, 245 dönümlük bir arazi üzerine kurulacak yeni fabrikamızla ilgili yatırım süreçlerine başladık.”

‘YERLİ VE MİLLİ UÇAKSAVARI ÜRETTİK’

Samsun Yurt Savunma, Türkiye’nin tabanca ihracatının yüzde 75’ini tek başına yapıyor. 68 ülkeye yıllık 120 milyon dolar tutarında tabanca ihraç eden SYS, Canik markasıyla ABD’ye tabanca ihraç eden 4’üncü marka haline geldi. Hafif silahta dünya markası olmayı başaran firma, şimdi de yerli ve milli uçaksavar olarak bilinen CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeği dünyaya sunmaya hazırlanıyor. Zafer Aral, bu konuda şu bilgileri verdi:

ÖN SİPARİŞ ALDIK

“Türkiye’nin en önemli ihtiyaçlarından biri, yerli ve milli uçaksavara sahip olmaktı. 2020 yılında firmamızın en önemli projesi; 12.7 mm ağır makineli tüfek projesi oldu. Dünyadaki en başarılı M2’yi geliştirdik. Hem atım sayısı, hem performansına bakıldığında, dünyadaki en iyi 12.7 mm ağır makineli tüfeği geliştirdiğimizi söyleyebiliriz. Bu yılın haziran ayında seri imalata başlamayı planlıyoruz. Seri üretime geçmeden birçok ülkeden ön sipariş aldık. Halen ürettiğimiz yıllık 400 bin adet tabancanın yüzde 90’ını ihraç ediyoruz. Yerli uçaksavarı ilk etapta bu yıl sonuna kadar 1.500 adet üretmeyi ve bunun da yüzde 60’ını ihraç etmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki yıl ise ihracat oranımızı yüzde 80’e çıkarmayı hedeflemekteyiz.”

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