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Uzman isim yorumladı! Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı

#Merkez Bankası#Faiz Kararı#Politika Faizi

Yurt içi piyasalarda haftanın en kritik açıklamasına saatler kaldı. Merkez Bankası faiz kararını saat 14.00'te duyuracak. Politika faizi şu an için yüzde 16 seviyesinde bulunuyor. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Sefer Şener CNN Türk yayınında yaptığı değerlendirmede, "Bizim beklentimiz de 50-100 baz puan aralığında faiz azalışı gelmesi yönündeydi. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün özellikle 'güçlü yeni Türkiye'nin yolu bundan sonra farklı bir aşamadan geçiyor' şeklindeki açıklamasıyla birlikte piyasanın beklentisi 50 ile 150 baz puana çıkarılmış durumda." ifadelerini kullandı.

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Küresel pay piyasaları, dünya genelinde artan enflasyon baskılarıyla satış ağırlıklı bir seyir izlerken, bugün gözler yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen ilk 5 toplantıda politika faizini değiştirmemiş ve yüzde 19 seviyesinde sabit bırakmıştı.

Eylül ayında 100 baz puan ile başlayan faiz indirim süreci ekim ayında 200 baz puan ile devam etti. Böylece Merkez Bankası son iki ayda politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 19'dan yüzde 16 seviyesine çekti.

Uzman isim yorumladı Yurt içi piyasalar Merkez Bankasına odaklandı

ŞENER: 150 BAZ PUAN FİYATLANIYOR

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Sefer Şener Merkez Bankası'nın politika faizi ile ilgili olası senaryolarını CNN Türk canlı yayınında değerlendirdi.

Şener açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

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Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü açıklamasına kadar piyasanın beklentisi 100 baz puana kadar faiz indirimiydi. Bizim beklentimiz de 50-100 baz puan aralığında faiz azalışı gelmesi yönündeydi. Faizlerde bir indirime gidileceği yönünde beklenti hakim. Hatta şöyle söyleyeyim son bir haftalık dönemde bu beklenti çok ön plana çıktı. Dövizdeki, kurdaki artışların beklentiyle alakalı olduğu, borsadaki artışın bu beklentide payı olduğu ile ilgili değerlendirmeler yapılıyordu.

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Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün özellikle 'güçlü yeni Türkiye'nin yolu bundan sonra farklı bir aşamadan geçiyor' şeklindeki açıklamasıyla birlikte piyasanın beklentisi açıkcası şu an gördüğümüz kadarıyla 50 ile 150 baz puana çıkarılmış durumda. Yani piyasa faizlerin bugünkü kararda 150 baz puana kadar indirilebileceğini fiyatlamaya başladı şu anda. Yani kurdaki bu oynaklık aslında bunun işareti. Daha öncesinde 100 baz puana kadar fiyatlanmıştı dünkü gelen bu açıklamayla birlikte şu an piyasanın yönü 150 baz puana kadar olabileceği şeklinde. Tabi biz burada bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz. Zaten 3 tane ihtimal var. Ya artıracak ki çok düşük bir ihtimal artırması. Ya sabit bırakacak ya da söylediğimiz şekilde 150 baz puana kadar düşürecek.

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"DÜŞÜK OLSA DA SABİT TUTMA İHTİMALİ VAR"

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Şimdi buradaki senaryolara göre de kurun gideceği boyut ya da diğer alternatif piyasaların, borsaların gidebileceği boyut faizlerin gelebileceği boyut tekrardan yeni bir senaryoyu gerektiriyor. Yeni bir çalışmayı gerektiriyor gördüğümüz kadarıyla. Ama bütün bu olasılıkların içerisinde dünkü açıklamalara rağmen Merkez Bankası'nın bugünkü kararında sabit tutma ihtimali de var. Bu ihtimal düşük olmasına rağmen bir ihtimal olarak masada duruyor açıkcası. Böyle bir sürpriz de olabilir ama Sayın Cumhurbaşkanı hükümetin kararını çok net olarak açıkladı. Üreticiyi, sanayiciyi faize ezdirmeyeceğiz, faiz yükünü bunların sırtından alacağız şeklinde konuşuyor.

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Dolayısıyla hükümetin tavrı bu kadar netken doğal olarak hükümet ile Merkez Bankası koordineli olarak çalışıyor. Yani enflasyon hedeflemesinde ikisi birlikte hareket ediyor. Yapısal olarak bu şekilde yapması gerekiyor zaten. Piyasa 150 baz puana kadar olan indirimi şu an fiyatlamakta.

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#Merkez Bankası#Faiz Kararı#Politika Faizi

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