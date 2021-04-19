Yurt Fiyatlarını İlk Kez Eyurtlar.com Listeleyecek!

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Yurt Rezervasyonları Eyurtlar.com Üzerinden Yapılabilecek

Üniversite öğrencilerinin kullanımına sunulan online yurt rezervasyon platformu Eyurtlar.com, erkek ve kız öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak üzere tüm Türkiye’deki yurtları bünyesinde barındırıyor. Yurt yetkililerinin sisteme odalarını ve fiyatlarını girmesi ile beraber öğrenciler, yurt rezervasyonlarını online olarak Eyurtlar.com üzerinden yapabilecek. Ücretsiz iptal ve kesintisiz iade seçeneği ile hizmet veren yurtlara kolay bir şekilde ön rezervasyon yapmak mümkün. Yaptığınız rezervasyon ödemesi eyurtlar güvenli havuzunda toplanacak olup, öğrencinin onaylaması halinde yurtlara aktarılabilecek.

Online yurt rezervasyon hizmetini duyuran Eyurtlar.com CEO’su Samet Ulusoy, şu açıklamalarda bulundu: Türkiye’de yurt rezervasyonlarını dijitale taşıyan ilk girişim olduğumuz için mutluyuz. Her yıl milyonlarca öğrenci yurt araştırması yapıyor ve her yurdu tek tek gezerek bilgi edinmeye çalışıyordu. Bu durum gereksiz zaman ve maddi kayıp yaratıyordu. Bu alanda bir ihtiyaç olduğunu düşünerek Eyurtlar.com’u kurduk. Öğrenciler artık, yurtları detaylı bir şekilde sitemiz üzerinden inceliyor ve yurtların eklemiş olduğu odalara kolayca rezervasyon yapabiliyor.

Yurtlarını sisteme dahil etme noktasında en çok ilgi gösteren şehirler için açıklamada bulunan Ulusoy: Üniversite öğrencileri en çok İstanbul ve Ankara’da yurt ararken bu listeyi İzmir, Konya, Balıkesir, Antalya ve Bursa takip ediyor.

Eyurtlar.com üzerinden yurt kayıtlarının en çok İstanbul’dan yapıldığını ve halihazırda site üzerinde en çok İstanbul yurtları olduğunu belirten Ulusoy, diğer şehirlerdeki yurt ve odalarının sisteme dahil edilip rezervasyon almaya hazır hale getirmek için titizlikle çalıştıklarını ifade etti.

Pandemi, Öğrenci Yurtlarına Büyük Darbe Vurdu!

Yeni dönemde hizmet vermeye hazırlanan ve 3 dönemdir %5 dolulukla faaliyetlerini sürdürmeye çalışan yurtlar, yeni kayıt sezonunu heyecanla bekliyor. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanması ile başlayacak yurt kayıt sezonu için Korona Virüs tedbirleri kapsamında hazırlıklarını sürdüren yurtlar, oda kontenjanlarını düşürüp, genel yurt temizliğine tam sterilizasyon çalışmalarına başladı.

2020 mart ayından bu yana boş kalan öğrenci yurtlarından bazıları, aylık kira ve diğer giderlerinin çok yüksek olması sebebiyle kalıcı olarak kapandı. Pandemi döneminin uzaması ve 1 sene daha hayatımızdan çıkmaması durumunda Türkiye’deki özel yurtların %80’i aynı akıbeti paylaşmak zorunda kalabilir. Bu zorlu dönemin biran önce son bulmasını umut ediyoruz.

Kaynak: Eyurtlar.com

Kaynak : İstanbul yurtları

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