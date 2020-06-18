Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Haziran haftasında net 49,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 3,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) alırken, 719,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı.



Yurt dışında yerleşik kişilerin 5 Haziran itibarıyla 23 milyar 857,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 23 milyar 453 milyon dolara geriledi.



Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 849,7 milyon dolardan 7 milyar 102,8 milyon dolara düştü.



Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 3,5 milyon dolarlık alışla 363,8 milyon dolardan 367,3 milyon dolara yükseldi.