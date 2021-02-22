Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

YD-ÜFE ocakta Aralık 2020'ye göre yüzde 1,37, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,51 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 24,58 yükseldi. Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,07, imalatta yüzde 32,49 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara malında yüzde 34,99, dayanıklı tüketim malında yüzde 37,09, dayanıksız tüketim malında yüzde 31,29, sermaye malında yüzde 30,90 artış gerçekleşirken, enerjide yüzde 4,49 azalış kayıtlara geçti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,42, imalatta yüzde 1,35 azalış olarak belirlendi.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 1,11, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,03, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,13, sermaye malında yüzde 2,21 azalış, enerjide ise yüzde 6,94 artış olarak kaydedildi.

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 4,49 azalış görüldü. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 45,65, ana metaller yüzde 42,17, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 37,86 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. YD-ÜFE sektörlerinden diğer ulaşım araçlarında yüzde 4,20, diğer mamul eşyalarda yüzde 3,83, diğer metalik olmayan mineral ürünlerde yüzde 3,30 azalış görüldü. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 6,94, tütün ürünleri yüzde 4,53, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 1,05 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak belirlendi.