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Yurdun dört köşesine 'Karadeniz gazı'

#Fatih Dönmez#Karadeniz#Gaz
Yurdun dört köşesine Karadeniz gazı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazı için tarih verdi. Bakan Dönmez, “Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bu gazı buradan yakmış olacağız. Artık yurdumuzun dört bir köşesinde Karadeniz gazı kullanılır hale gelecek” dedi.

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Önceki geceyi Filyos Limanı’nda bulunan Yavuz Sondaj Gemisi’nde geçiren Dönmez; sabah saatlerinde gemiyi gezdi. Karadeniz’deki ilk keşfine çıkacak olan Yavuz Sondaj Gemisi’ndeki son hazırlıkları yerinde inceledi. Bakan Dönmez, Karadeniz (Sakarya) gazının karaya ilk çıkacağı nokta olan Filyos Doğalgaz işleme tesislerinde incelemelerde bulundu. TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin’den tesisin minyatürü üzerinden bilgiler alan Bakan Dönmez, seyir terasından da sahayı inceledi.

ÇEVRECİ PROJE

2023 yılının ilk çeyreğinde gazı hizmete alacaklarını, sonra da ulusal iletim sistemine bağlayacaklarını belirten Dönmez, şunları söyledi: “Yılın son günü Yavuz Sondaj Gemisi’nde mesai arkadaşlarımızla bir yerde gizli kahramanlarımızla birlikte geçirdik. Bu gün de karada yapılan çalışmaları Genel Müdürden ve ekibinden dinledik. Yerinde inceleme imkanı bulduk. Filyos’ta bildiğiniz gibi doğalgaz işleme tesisi inşa edeceğiz. Karadeniz’de çıkan gaz buradan karaya çıkacak. İlk etapta 10 milyon metreküp günlük ama 40 milyon metreküpe kadar kapasitesi olan işleme tesisi projelendiriyoruz. Şu anda sahada hummalı bir çalışma var. Yer altı ile ilgili zemin ıslahı ile ilgili çok yoğun bir çalışma var. Bazı yerlerde kazıklar dikiliyor. Yine yeraltı su seviyesinin kontrol edilebilmesi için su tüketimi yüksek ağaçlar dikildi. Bu proje aynı zamanda çevreci de proje. Çevreye saygılı proje. Üç bin 200 dönüm başka bir ifadeyle 3 milyon 200 bin metrekarelik büyük bir alandan bahsediyoruz. Bu büyüklükte bu kapasitede bir tesis sanırım Avrupa’da ilk sıralarda yer alacak tesistir. Son teknolojiyi kullanacağız. İnşallah Rabbim nasip ederse artık 2022’deyiz. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bu gazı buradan yakmış olacağız. Hizmete alacağız. Sonra da ulusal iletim sistemimize bağlamak suretiyle artık yurdumuzun dört bir köşesinde Karadeniz gazı kullanılır hale gelecek. Hem halkımız kazanacak, hem devletimiz kazanacak. Herkes mutlu olacak. Projede emeği geçen başta TPAO çalışan ve yöneticileri, iştiraki olan OTC yönetici ve çalışanlarına, yüklenici firmalara, mühendislere, işçilere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” 

 

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#Fatih Dönmez#Karadeniz#Gaz

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