Yunanistan'a ihracat 2021'de yüzde 73,3 oranında arttı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Googleda harıl harıl bunu arıyorlar Aşılar üstüne Covid geçirdim, ben artık dokunulmaz mıyımGoogle'da harıl harıl bunu arıyorlar! Aşılar üstüne Covid geçirdim, ben artık dokunulmaz mıyım?#Hibrit Bağışıklık
Yoğun kar yağışı Türkiyeyi terk etmiyor 32 kentte alarm... Peş peşe uyarılarYoğun kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! 32 kentte alarm... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Altın, petrol, dolar, borsa, kripto para… Her şey saatler sonra belli olacak Fed’in kararı bekleniyorAltın, petrol, dolar, borsa, kripto para… Her şey saatler sonra belli olacak! Fed’in kararı bekleniyor#Altın
Hadımköyde kar esareti bugün de sürdü... 40 saat bekledilerHadımköy'de kar esareti bugün de sürdü... 40 saat beklediler!#Hadımköy
Ataşehirde felaket Acı haber geldiiAtaşehir'de felaket! Acı haber geldii#İstanbul
Otogarda yasağı minibüsle deldiler, DHA kameralarına yakalandılar Görüntülendiklerini fark edince tepki gösterdiOtogarda yasağı minibüsle deldiler, DHA kameralarına yakalandılar! Görüntülendiklerini fark edince tepki gösterdi#İstanbul
Korkulu bekleyiş... 7 yıl sonra kontrolden çıktıKorkulu bekleyiş... 7 yıl sonra kontrolden çıktı!#Spacex
Tesla sitesinden duyurdu Türkiyede devreye alacak... İşte açıklanan 10 ilTesla sitesinden duyurdu! Türkiye'de devreye alacak... İşte açıklanan 10 il#Tesla
12 ilde satışlar sürüyor İstanbula 3 yeni proje... Taksitler 604 TLden başlıyor12 ilde satışlar sürüyor! İstanbul'a 3 yeni proje... Taksitler 604 TL'den başlıyor#TOKİ Projeleri
Diyarbakırda DBP il binasına terör operasyonuDiyarbakır'da DBP il binasına terör operasyonu#Diyarbakır
Kimin sırrı deşifre oldu... Bu kadarına da pesKim'in sırrı deşifre oldu... Bu kadarına da pes!#Kim Jon Un
Şebnem hemşirenin son görüntüsü Babadan şok iddia: 3 ay sonra telefonu yollandıŞebnem hemşirenin son görüntüsü! Babadan şok iddia: 3 ay sonra telefonu yollandı#İstanbul
AK Parti MYKda konuşuldu: Metaverse önlemiAK Parti MYK'da konuşuldu: Metaverse önlemi#Metaverse
Ünlü oyuncu anne ve babasını aynı anda kaybetmişti: Eksi 4 derecede yan yana ölümÜnlü oyuncu anne ve babasını aynı anda kaybetmişti: Eksi 4 derecede yan yana ölüm#Alicia Witt
Koronavirüste müthiş keşif: Antikor imzası Milyonlarca kişinin hayatı değişecek...Koronavirüste müthiş keşif: Antikor imzası! Milyonlarca kişinin hayatı değişecek...#Koronavirüs
HABERLEREkonomi Haberleri

Yunanistan'a ihracat 2021'de yüzde 73,3 oranında arttı

#Ticaret Bakanlığı#Yunanistan#Türkiye
Yunanistana ihracat 2021de yüzde 73,3 oranında arttı

Ticaret Bakanlığı'nca, Yunanistan'a ihracatın 2021 yılında yüzde 73,3 oranında arttığı, iki ülke ticaret hacminin 2005 yılından bugüne üç katına çıktığı açıklandı.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklada, Türkiye-Yunanistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 5'inci Dönem Toplantısı'nın Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostantinos Fragkogiannis eş başkanlıklarında Atina'da gerçekleştirildiği bildirildi.

Görüşmeler sonunda KEK 5'inci Dönem Protokolü'nün imzalandığı belirtilerek, "KEK Protokolüne, görüşmelerde ele alınan ikili ticari ilişkiler, karşılıklı yatırımlar, Avrupa Birliği ile gündemdeki ticari konular ile enerji, turizm, tarım, gümrük ve ulaştırma alanları başta olmak üzere ekonomik ve teknik işbirliği başlıklarındaki işbirliği konuları yansıtıldı.

Gözden Kaçmasın

Altın, petrol, dolar, borsa, kripto para… Her şey saatler sonra belli olacak Fed’in kararı bekleniyorAltın, petrol, dolar, borsa, kripto para… Her şey saatler sonra belli olacak! Fed’in kararı bekleniyorHaberi görüntüle

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu toplantıda ayrıca, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fragkogiannis ve Kalkınma ve Yatırımlar Bakan Yardımcısı Nikos Papathanasis ile de iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkileri görüşmek üzere bir araya geldi. Son toplantısı 2010 yılında Ankara'da yapılan Türkiye-Yunanistan KEK mekanizmasının on yılı aşkın bir süreden sonra, Yunanistan'la ticari ve ekonomik ilişkilerin pozitif gündem ve diyalog temelinde sürdürülmesi politikası doğrultusunda, yeniden faaliyete geçmesi önem arz ediyor." denildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Tesladan Türkiye atağı 10 ile supercharge istasyonu kuracakTesla'dan Türkiye atağı! 10 ile supercharge istasyonu kuracakHaberi görüntüle

'İKİ ÜLKE TİCARET HACMİ 2005 YILINDAN BUGÜNE ÜÇ KATINA ÇIKTI'

2021'de Avrupa Birliği ile artan ticari ve ekonomik ilişkilere paralel olarak, Yunanistan ile de ticari ve ekonomik ilişkilerin artış gösterdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerde yakalanan bu olumlu ivmenin sürdürülmesi ve işbirliği imkânlarının arttırılması noktasında Beşinci KEK Toplantısının önemli bir işlev göreceği değerlendiriliyor. Türkiye ile Yunanistan ticaret hacmi, 2021 yılında toplam 5,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı ile karşılaştırıldığında ticaret hacminde yüzde 69,2 oranında bir artış meydana geldi. Yunanistan'a ihracat 2021 yılında toplamda yüzde 73,3 oranında artarak yaklaşık 1 milyar dolar ticaret fazlası verildi. İki ülke ticaret hacmi 2005 yılından bugüne üç katına çıktı." 

Gözden Kaçmasın

TOKİ İstanbulda 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor Taksitler 604 TLden başlıyorTOKİ İstanbul'da 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor! Taksitler 604 TL'den başlıyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ticaret Bakanlığı#Yunanistan#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!

Aşılar üstüne Covid geçirmek... Googleda harıl harıl bunu arıyorlar Süper bağışıklık hakkında her şey...

Aşılar üstüne Covid geçirmek... Google'da harıl harıl bunu arıyorlar! 'Süper bağışıklık' hakkında her şey...

#Hibrit Bağışıklık
Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

#Omicron
Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar Ama bir şartla...

Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar! Ama bir şartla...

#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Aşılar üstüne Covid geçirmek... Googleda harıl harıl bunu arıyorlar Süper bağışıklık hakkında her şey...

Aşılar üstüne Covid geçirmek... Google'da harıl harıl bunu arıyorlar! 'Süper bağışıklık' hakkında her şey...

#Hibrit Bağışıklık
Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

#Omicron
Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar Ama bir şartla...

Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar! Ama bir şartla...

#COVID-19