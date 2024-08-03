‘Yunan adaları daha ucuz’ sözüne turizmci isyanı: Tatil fiyatları kafa kafaya

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2025 İÇİN ÖNLEM ALINMALI

Kapıda vize uygulamasının, Schengen’e göre daha kolay bir süreç olmasından dolayı yerli turistin dış pazara yöneldiğini vurgulayan Meriç, tercihleri iyi okumak gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Dört kişilik bir aile, Yunan adaları ile aynı fiyata burada tatil yapabilir. Tercih de burada başlıyor. ‘Aynı fiyata, yurtdışında tatil yapmak istiyorum’ diyenler orayı tercih ediyor. Şu an fiyatlar kafa kafaya. Bu durum 2025 sezonu için tabloyu bizim açımızdan karamsar hale getiriyor. Şimdiden önlemlerin alınması gerekiyor. Çünkü Avrupa pazarında erken rezervasyonlar başladı. Ekim ve kasım aylarında bu daha da hızlanacak.”

Meriç, özellikle Çeşme ve Bodrum gibi turistik bölgelerde öne çıkan fahiş fiyatlarla ilgili de yorum yaptı.TURSAB BTK Başkanı, “Suistimal eden esnaf olabilir ama bunu genellememek lazım. Çeşme ve Bodrum medyatik yerler. Ama buradaki fahiş fiyatları tüm ilçe geneline yaymamak lazım. Bir lahmacunun 1.000 liraya satıldığı restoranlar var ve burayı tercih edenler de var. Ama bu ‘Bütün Bodrum ve Çeşme’de lahmacun 1.000 liraya satılıyor’ demek değil. Kalitesini yüksek tutan, uygun fiyatlarda hizmet veren bir turizm ülkesiyiz. Böylelikle ilk 5’e girdik. Ama bu abartılan rakamlar her yerde geçerli değil” dedi.

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‘EKİMDE FİYATLAR YÜZDE 35 DÜŞER’

Kıvanç Meriç, otellerde fiyatların yavaş yavaş düşmeye başlayacağı bilgisini de verdi. Meriç, “Sezon kaydı. Ekime kadar yazı yaşıyoruz. Eylül ve ekimde fiyat düşer. Ağustosta da fiyatlarda oynama yapılacaktır. Tatilciler bu fırsatları değerlendirebilirler. Eylül ayıyla sezonsal fiyatlarda minimum yüzde 15-20 düşüş yaşanacaktır. Ekim ayında temmuz-ağustosa göre yüzde 30-35 düşüş yaşanacaktır. Çünkü en yüksek sezon temmuz ve ağustos aylarıdır. 2025’e umutla girmek istiyoruz” diye konuştu.