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HABERLEREkonomi Haberleri

Yumurtada KDV sıfırlansın talebi

#Yumurta#KDV#Sıfırlama
Yumurtada KDV sıfırlansın talebi

Yumurta üreticileri yüzde 8 olan KDV’nin sıfırlanmasını talep ediyor.

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Vatandaşın bir süredir market alışverişini yavaşlattığını belirten Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Afyon, “İnsanlar gıda genelinde fiyatların düşüş beklentisinde olduğu için alışverişi yavaştan alıyorlar. Biraz da asgari ücretteki, diğer maaşlardaki artışın ceplerine yansımasını bekliyorlar. Yumurta fiyatlarımız, yüksek değil. Bir kilo protein kaynağı yumurtanın, ki bu da L boy 15’li paket demek, bizden çıkışının 15 lira olması gerekirken 13.5 lira.

Yani bir tane L boy (63-72 gram) yumurta bizden 90 kuruşa çıkıyor. Oysa benim maliyetim 95 kuruş. Zincir marketler mevcut piyasada yumurtayı en ucuza satıyorlar. Çünkü benim fiyatımı onlar belirliyor, yüzde 25-30 kâr etme isteğiyle beni maliyetin altında satışa zorluyorlar. Ben de çaresizlikten onlara maliyetimin altında satıyorum” dedi. Marketlere yüzde 1 KDV ile sattıklarını belirten Afyon, “Onlar tüketiciye yüzde 8 KDV ile sattıkları için aradaki 7 puanlık yük onların üzerinde, bu doğru.

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Ama onlar 7 puanlık yükü bahane ederek yumurtayı yüzde 25-30 kârla satıyorlar, bunu da beni maliyetin altında satışa zorlayarak yapıyorlar. Devletten beklentimiz yumurtada KDV’nin sıfırlanarak marketlerin bahanesinin ortadan kaldırılması” şeklinde konuştu. Afyon, KDV’nin sıfırlanması halinde fiyatların yüzde 8 ucuzlayacağını, bunun da 30’lu bir koli L boy yumurtada 3 lira indirim anlamına geleceğini söyledi.

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#Yumurta#KDV#Sıfırlama

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