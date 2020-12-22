Yumurtada 90 kuruşun üstüne dikkat

Son dönemlerde yumurta fiyatlarından yaşanan yükseliş sonrasında, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon’a fiyat artışlarının nedenlerini ve sektörde yaşananları sorduk. Yumurtayı 17 aydır zararına sattıklarını dile getiren Başkan Afyon, “Yumurtaya yüzde 100 zam yaptılar, demek doğru değil. Ben geçen sene yüzde 50 zarar ediyordum, maliyetimin altında fiyatla toptancıya, markete veriyordum. Hatta geçen yıl 30’lu paketler 5 liraya bile satıldı. Buralardan bakınca yumurta fiyatlarına yüzde 200-300 zam geldi de denilebilir ama gerçek olan şu ki zor durumda olan sektörün son refleksidir. Maliyetlerimiz yakın zamanda yüzde 30 yükselirken, bizden satış fiyatı sadece yüzde 10 arttı. Bunu yapmasak sektör batacaktı” dedi.





‘UCUZ OLSUN İSTERİZ’

Yumurtanın ucuz olmasını kendilerinin de istediğini vurgulayan Afyon, bunun gerekçesini “Çünkü sektör çok kârlı olduğunda başka yatırımcılar cazip deyip, girer. Pazar büyümediği halde yatırımcı artarsa fiyatlar maliyetin altına iner, 5 yıl toparlanamayız” sözleriyle açıkladı.





MARKETTE FAHİŞ KÂR

Marketlerin yumurtayı 15-25 kuruşa alırken yüzde 25-30 kuruş kâr koyarak sattığına dikkat çeken Afyon, “Bu oran haklı görülebilir ama 60 kuruşluk yumurtaya yüzde 30 kar koyduğunda bu fahiştir” dedi. Son dönemde bazı satış noktalarında yüzde 40-50 kâr marjı koyularak yumurtanın satıldığını ifade eden Afyon, ‘L’ boy yumurtanın fiyatının 90 kuruşun üzerindeyse vatandaşın almaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Afyon, “Ama müşterinin talebi doğrultusunda özel nitelikli yumurtaların fiyatı farklı olabilir. Örneğin ağırlığı 72 gramın üzerindekiler XL yumurtadır yani büyüklüğü farklıdır. Ya da yetiştirme metodu farklıdır, gezen tavuk, köy tavuğu yumurtası gibi” dedi.

SAMANA BULAYIP SATIYORLAR

Tüketicinin fırsatçılara karşı dikkatli olmasını isteyen İbrahim Afyon, “Kafes tavuğu yumurtasını, gübreye samana bulayıp, sepet içine koyup ‘gezen tavuk, organik yumurta’ adı altında yüksek fiyatla satıyorlar ki bilmediğiniz, güvenmediğiniz yerlerden yumurta almayın, uyanık olun” dedi.

ÜRETİCİNİN MALİYETLERİ YÜKSELDİ

14 Eylül’de maliyeti 40-42 kuruş olan yumurtanın üreticiden 37-39 kuruşa yani zararına çıkarken; pazarlarda 45, marketlerde 66 kuruşa satıldığını söyleyen İbrahim Afyon, bu süreçte yemin tonunun ise 2 bin 100 lira olduğunu vurguladı. 1 Ekim’de üretici maliyetinin 41-43 kuruşa yükselirken, üreticiden çıkışın da 40-42 kuruş; pazarlarda 50 kuruş; büyük marketlerde 66 kuruş ve yemin tonunun 2 bin 170 lira olduğunu anlatan Afyon sözlerini şöyle sürdürdü: “1 Kasım’da maliyetimiz 54 kuruşa; üreticiden çıkış 56-58 kuruşa; pazarlarda 70, büyük marketlerde 83 kuruşa satılmaya başladı. Yem fiyatı da 2 bin 678 lira oldu. 1 Aralık’ta maliyetimiz 56 kuruş, bizden çıkış 60 kuruş olurken; toptancı bazında 62-64 kuruş; pazarlar 70 kuruş; marketler 85 kuruş ve yem fiyatı 2 bin 756 liraya yükseldi. Dün itibariyle ise maliyeti 56 kuruş, üreticiden çıkış 60 kuruş; toptancı 64 kuruş; pazarlar 75 kuruş; büyük marketlerde 99 kuruş oldu. Yem maliyeti de 2 bin 780 liraya çıktı.“