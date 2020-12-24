Yumurta tavuk fiyatını solladı

Yumurta fiyatlarından son dönemde yaşanan yükseliş vatandaşın tepkisini çekti. Hürriyet yumurtada yaşanan fiyat yükselişini gündeme getirirken, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon, sektörün 17 aydır zarar ettiğini, yem fiyatları başta olmak üzere maliyet artışını fiyata yansıttıklarını açıklamıştı. Afyon, ardından da “Vatandaş, büyük boy yumurtanın tane fiyatını 90 kuruşun üzerinde satan marketten yumurta almasın, 90 kuruşun üzeri fahiş fiyattır” demişti.

MÜDÜRLÜKTEN ARADILAR

Hürriyet’te haberinin yayınlandığı gün Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nden arandığını söyleyen Afyon, “Fahiş fiyat araştırması yapan yetkililere yumurtanın üreticiye maliyeti ile pazar ve marketlerde satılan fiyatı gösteren tabloyu gönderdim. Onlara da 90 kuruşun üzerindeki fiyat fahiştir, bir koli yumurta en fazla 27 lira olmalıdır, dedim. Oysa özellikle büyük, zincir marketlerde fiyatların 34 liraya kadar çıktığını görüyoruz. Hatta bazıları bunu daha da abartıyor. Geçen gün vatandaşın biri beni görünce elindeki 10’lu yumurtayı gösterdi ve 14.75 lira ödediğini söyledi. Böyle bir fiyat olamaz. Onun satışının en çok 7.5 lira olması gerekirdi. Bu fahiş bir fiyat” diye konuştu.

30’LU KARTON 34 TL 2 KİLOGRAM TAVUK 22 TL

VADELİ ALIYORLAR

Kendileri yumurtayı zararına satarken bile marketlerin yüzde 40-45 karla sattıklarını, şimdi maliyet yüksekliği nedeniyle fiyatlar arttığında marketlerin aynı kâr marjını koruduklarını anlatan Afyon, “Üstüne üstlük bizden yumurtayı 30, 60, 90, 100 gün vadeyle alıyorlar. İkinci gün sattıklarında 98 gün yumurtanın parasını işletiyorlar. Bir de buradan para kazanıyorlar. Sattıkları anda nakit ceplerine giriyor” şeklinde konuştu.

‘KÂR MARJINIZI DÜŞÜRÜN DENMELİ’

Bakanlık yetkililerinin marketlerle de görüşmeler yaptığını belirten İbrahim Afyon, vatandaşın yumurtayı daha ucuza yiyebilmesi için devletin marketlere, “Kâr marjınızı düşürün, üreticiye parasını peşin ödeyin demesi gerekiyor” diye konuştu.

‘YEME DESTEK VERİLMELİ’

Marketlerde 27 liraya satılması makul olan 30’lu bir koli büyük yumurtanın vatandaşa 15 liraya satılması için yani vatandaşın 90 kuruşa değil de 50 kuruşa yumurta yiyebilmesi için yapılması gerekenleri ise İbrahim Afyon şöyle anlattı: “Yemin sübvanse edilmesi gerekir. 2 bin 800 lira olan bir ton yemin 1.500 lira olması gerekir ki vatandaşa yumurta 50 kuruşa satılsın. Bunun için de devletin üreticiye 1 ton yemde 1.300 lira destek vermesi gerekir.”

FİRMALARDAN SAVUNMA İSTENİYOR

Bakanlık yetkililerinin, yumurta fiyatlarındaki büyük artışla ilgili hem marketler hem de büyük toptancılarla da görüşmeler yaptığı öğrenildi. Bakanlık, arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ilişkin denetimlerinde firmalardan alış ve satış faturalarını gibi bilgi ve belgelerle firma savunmasını istiyor. Ardından bunları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na bildiriyor. Ticaret Bakanlığı koordinasyonundaki kurulda Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının yanı sıra TOBB ve TESK temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri gibi perakende sektörünü temsil eden 13 üye bulunuyor. Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara 10 bin TL’den 100 bin TL’ye, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 50 bin TL’den 500 bin TL’ye varan idari para cezası uygulanıyor.

Hürriyet, yumurta fiyatlarında yaşanan yükselişi geçen salı günü gündeme getirmişti.