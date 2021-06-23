Yükselişi pandemiyle güçlendi! Değeri 2 trilyon dolara ulaştı... 2. ABD'li şirket oldu

Microsoft'un ulaştığı piyasa değeri şirketi, teknoloji devi Apple'ın arkasında böyle bir değerlemeye ulaşan halka açık ikinci Amerikan şirketi konumuna sokuyor.

2019'da halka açılan petrol şirketi Saudi Aramco'nun da salı günkü piyasa değeri 1,88 trilyon dolar olmasına rağmen henüz bu sınırı geçemedi. Microsoft'un piyasa değeri salı günkü işlemler sırasında 2 trilyon doları aştı. Salı günü hisse senedi yüzde 1.1 artışla 265.51 dolara yükseldi.

SALGIN BÜYÜMESİNİ DESTEKLEDİ



Microsoft'un bu noktaya ulaşmasına Covid-19 salgını yardımcı oldu. Pandemi, insanların cihazlarında daha fazla zaman geçirmesi, Microsoft'un bilgisayarlarına, oyun sistemlerine ve bulut bilişim platformuna olan talebi artırması anlamına geliyordu.

Ve bu durum özellikle teknoloji şirketlerinin başarısını arttırdı. Microsoft'un hissesi, ABD'de pandemi kilitlenmelerinin yürürlüğe girmeye başladığı Mart 2020'den bu yana yüzde 64 değer kazandı.

CEO Satya Nadella yaptığı açıklamada, "Pandemide bir yıldan fazla bir süredir dijital benimseme eğrileri yavaşlamıyor" dedi.

Apple'ın piyasa değeri geçen ağustos ayında 2 trilyon doları geçti ve şu anda 2.24 trilyon dolarda duruyor. Şimdi Microsoft, diğer iki büyük teknoloji firması Amazon ve Google ile saflarına katıldı. Amazon'un piyasa değeri salı günü 1,77 trilyon dolara ulaştı ve Google 1,67 trilyon dolara ulaştı.

APPLE İLK ABD'Lİ ŞİRKET OLMUŞTU

Dünyada 2 trilyon dolar piyasa değerini gören ilk şirket Saudi Aramco (enerji şirketi) olmuştu. Ancak Apple önce 31 Temmuz 2020'de Aramco’yu geçerek dünyanın halka açık en değerli şirketi olmuştu. Ardından 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı ve bunu başaran ilk ABD’li şirket oldu.

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