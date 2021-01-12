Yüksek sıcaklıklar fındıkçıyı korkuttu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini söyledi. Bölgedeki hava sıcaklığının bazı günler 18 dereceye kadar çıktığına işaret eden Soydan, “Hava sıcaklıklarının beklenenin üzerinde devam etmesinden dolayı şu anda Karadeniz Bölgesi’ndeki bahçelerde fındık püskülleri erken açtı.

Fındık püskülleri maalesef hava sıcaklıklarına dayanamadı” dedi. Soydan, birçok bahçede açan püsküllerin rüzgarlı havayla tozlarını bıraktığını belirterek, bu durumun ilerleyen günlerde bazı sorunları da beraberinde getirebileceğini ifade etti. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Karadenizli üreticilerin de kar beklediğini dile getiren Soydan, “Normal şartlarda bu ayların daha serin ve karlı olması lazım ki fındık kışlama ihtiyacını karşılayabilsin. Fındığın acilen buna ihtiyacı var. Özellikle bu sene fındık kışlama ihtiyacını hiç karşılayamadı diyebiliriz” dedi.



KAR GEREKİYOR

Soydan, “Şu günlerde mutlaka kar yağışı ya da serin hava olması lazım çünkü bu şekilde devam ederse fındık dalındaki yaprak tomurcukları erken patlama yapar. Erken patlama yaptığı zaman mart ayında oluşabilecek soğuk havayla birlikte don riski bizi bekliyor olacaktır. Üretici yaşanan bu gelişmelerin ardından ‘Acaba zirai don olur mu?’ diyerek endişe duyuyor. Geçmiş yıllara bakıldığı zaman üretici zirai donu acı bir şekilde tecrübe etti. Bölge olarak çok ciddi don olaylarıyla karşı karşıya kaldık. Üreticilerimizin endişesi ve tedirginliği tamamen buna dayalı” dedi.