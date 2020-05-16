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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ / ANKARA
Haber Giriş: 16.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Yüksek hızlı trende 1 Haziran hazırlığı

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Yüksek hızlı trende 1 Haziran hazırlığı
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TCDD Taşımacılık, yüksek hızlı tren (YHT) seferlerine 1 Haziran’da başlama olasılığına karşı hazırlıklarını hızlandırırken, yeni dönemde seyahat kuralları da belli olmaya başladı.

Trenlerin de otobüsler gibi yüzde 50 kapasiteyle çalışması öngörülürken, bilet fiyatlarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Yeni düzenlemeye göre YHT’ler, şehirlerarası otobüslerde olduğu gibi yüzde 50 kapasiteyle çalışacak.

Oturma düzenine ilişkin Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda hazırlık yapılırken, sefer sayısı ise ilk etapta İstanbul-Ankara ve İstanbul-Konya hatlarında günde birer kez olacak. Maskesiz yolcuların kabul edilmeyeceği trenler günlük dezenfekte edilirken, yolcular için de trenlerde dezenfektan bulundurulacak.

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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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