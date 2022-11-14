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Yuan 2 yılın zirvesine çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Yuan#Dolar#Piyasa
Yuan 2 yılın zirvesine çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 08:31

Dünyanın en çok tercih edilen para birimi olma yolunda ilerleyen Çin Yuanı, ABD doları karşısında 2 yılın zirvesine çıktı.

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Çin Merkez Bankası, yuanın ABD doları karşısında hareket edeceği bandın orta noktasını 2005'ten bu yana görülen en büyük değişime çekti. Merkez bankası günlük değişimi 7,1907'den 7,0899'a çekmesiyle birlikte yuan bugün ABD doları karşısında 2 ay en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

Yuandaki güçlenmeye destek olarak Çinli regülatörlerin finansal kuruluşlara gayrimenkul geliştirme şirketlerini destekleme talimatı vermesi de etkili oldu.

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Çin Merkez Bankası, dolar/yuan için bugünkü orta noktayı Cuma gününün yüzde 1,42 altında, 7,0899 olarak belirlemesinin ardından kur 7,0364'e kadar düştü. Şu sıralar yüzde 0,74 oranında düşüşle 7,0555 seviyesinde seyrediyor.

Offshore piyasalarda yuan dolar karşısında 7,02 seviyesine kadar güç kazandı. 

Uzmanlar, ekonomik toparlanmaya yönelik belirsizliğin yuanın ABD doları karşısındaki yönünü belirleyeceğini, belirsizliğin azalması, Çin'in ekonomik verilerinde iyileşmenin yuanı güçlendireceğini ifade ediyor.

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#Yuan#Dolar#Piyasa

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