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Ekonomi
Haber Giriş: 25.01.2021 - 12:54 | Son Güncelleme:

Yozgat Bozok Üniversitesi 48 sözleşmeli personel alacak

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Yozgat Bozok Üniversitesi 48 sözleşmeli personel alacak
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Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2020 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas  alınarak, 657 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personeller alınacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Başvurular Yozgat Bozok  Üniversitesi  Personel  Daire  Başkanlığı’na posta yolu veya şahsen yapılacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

 

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