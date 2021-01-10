Yozgat Bozok Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alacak - Yozgat Bozok Üniversitesi personel alım ilanı
Yozgat Bozok Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alacak. Yozgat Bozok Üniversitesi araştırma görevlisi ilanı Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlandı. İlana son başvuru tarihi 14 Ocak olarak duyuruldu.
Yozgat Bozok Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu. Yayınlanan araştırma görevlisi ilanında başvuru şartları belli oldu. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanın detayları şu şekilde sıralandı.
YAYINLANAN İLANA İLİŞKİN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER YER ALDI
30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 11028/1-1 nolu Üniversitemiz öğretim elemanı alım ilanının 0010 ve 0011 nolu Kenevir Araştırma Enstitüsünün ilanları aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde düzeltilmiştir.
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