Youtuber’a hesap şartı

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Youtuber’ların nasıl vergilendirileceğinin detayları belli oldu. 2022 yılı için 880 bin liranın altında gelir elde edilmesi halinde yüzde 15’lik stopaj geçerli olacak. Yani beyanname verilmesine gerek kalmayacak. Ancak Youtuber’ların bu istisnadan yararlanması için Türkiye’de kurulu bankalarda hesap açması gerekecek. Eğer Türkiye’de kurulu bankalarda hesap açılmadığı, elde edilen hasılatın tamamının açılan banka hesabına yatırılmadığı veya eksik yatırıldığı tespit edilirse vergi cezası ile karşı karşıya kalınacak. Ayrıca istisnaya ilişkin şartları taşımamasına rağmen istisnadan faydalandığı tespit edilen mükelleflerin eksik vergileri de cezasıyla birlikte tahsil edilecek.

Youtuber’ların vergilendirilmesine yönelik 7338 sayılı yasa ekim ayında çıkmıştı. Gelir İdaresi Başkanlığı bir tebliğ taslağı hazırlayarak vergilendirmenin detaylarını açıkladı. Tebliğ taslağında öncelikle sosyal içerik üreticisi tanımı yapıldı. Buna göre, sosyal ağ sağlayıcıları aracılığıyla; herhangi bir konuya ilişkin paylaşımlar yapmak suretiyle tanıtım ve tavsiyede bulunarak bir ürün ya da hizmetin satın alınması için diğer kullanıcıları etkileyen ile paylaşımlarının izlenmesi sayesinde reklam gelirlerinden pay alan başta olmak üzere içerik üreticiliği faaliyeti sonucu her türlü gelir elde eden gerçek kişi sosyal içerik üreticisi olarak kabul edildi.

İSTİSNA BELGESİ ALINACAK

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İstisnadan yararlanmak için öncelikle tüm hasılatın tahsil edilmesine yönelik Türkiye’de kurulu bankalarda hesap açılması şartı getiriliyor. Mükellefler ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki vergi dairesine başvurarak istisna kapsamındaki faaliyetine ilişkin olarak ilgili vergi dairelerinden ‘193 Sayılı Kanunun Mükerrer 20/B Maddesi Uygulamasına İlişkin İstisna Belgesi’ni (İstisna Belgesi) almaları gerekiyor. Başvuru öncesinde ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyetlerinin bulunması halinde, vergi dairelerince mükelleflerin kayıtlı faaliyetlerinin istisna kapsamına giren faaliyetlere uygun olup olmadığı kontrol edilecek. Başvuru öncesinde ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyetlerinin bulunmaması halinde ise istisna kapsamına giren faaliyetlerle ilgili mükellefiyet tesisinin ardından istisna belgeleri alınabilecek.

Tebliğ taslağında çeşitli örnekler de verildi. Bir örneğe göre, ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan sosyal içerik üreticisi Ayşe Hanım, 8 Şubat 2022 tarihinde istisna belgesi almak için bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurdu. Örnekte, ilgili vergi dairesince kayıtlar üzerinde yapılan kontrolde, mükellefin kayıtlı faaliyetinin istisna kısmına uygun olduğu anlaşıldığı belgesi verileceği belirtildi.

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MEVCUT HESAP DA GÖSTERİLEBİLİR

Bir başka örnekte ticari kazanç yönünden mükellefiyeti bulunmayan Mehmet Bey, 4 Şubat 2022 tarihinde vergi dairesine başvuruyor ve istisna belgesi talep ediyor. Vergi dairesi bu kişiyle ilgili mükellefiyet tesis edecek ardından istisna belgesi verecek. İstisna belgesi kişinin faaliyetleriyle ilgili hasılatın tahsil edileceği banka hesaplarının açılışında kullanılacak. Mükellefin bankalardaki mevcut hesapları da istisna belgesinin ilgili bankaya ibrazıyla hasılatın tahsili amacıyla kullanılabilecek.

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4 MİLYAR LİRA HASILAT

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın tespitlerine göre 2020 yılında yaklaşık 20 bin kişi bu platformlardan gelir elde ediyor. 2018-2020 yıllarında yapılan çalışmalarda sadece bir sosyal medya platformu işleticisi üzerinden ortalama 14 bin kişinin yaklaşık 4 milyar lira hasılat elde ettiği belirtiliyor.

BİR AY İÇİNDE BANKA BİLGİLERİ VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİLECEK

İstisnadan yararlanabilmek için Türkiye’de kurulan bankalar nezdinde yeni hesap açılması halinde hesap açılış tarihinden itibaren, mevcut hesabın kullanılacak olması halinde ise mevcut hesabın bu amaçla kullanılacağına dair istisna belgesinin bankaya ibraz tarihinden itibaren bir ay içerisinde banka hesaplarına ilişkin bilgilerin bağlı bulunulan vergi dairesine bildirilmesi gerekiyor. Bankada hesap açan veya hesaplarını bu amaçla kullanmaya başlayan mükelleflerin banka hesaplarına ilişkin bilgilerini bir ay içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bildirmeleri şart. İstisnadan yararlanmak için dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın aşılmaması gerekiyor. Söz konusu tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın aşılıp aşılmadığı, takvim yılı sonu itibarıyla her bir yıl için ayrı ayrı değerlendirilecek. 2022 yılı için belirlenen tutar 880 bin lira. Hesaba yatırılan tüm ödemelerden kesintiyi bankalar yapacak, muhtasar beyanname ile beyan edip ödeyecekler.