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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 28.08.2021 - 14:36 | Son Güncelleme:

Yöneticilik yapıyordu... Merak ettiğinden iş kurdu! Şimdi 5 ülkeye ihraç ediyor

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Yöneticilik yapıyordu... Merak ettiğinden iş kurdu! Şimdi 5 ülkeye ihraç ediyor

Gaziantep'te demire şekil verme tutkusuyla atölye kuran girişimci, ürettiği aksesuarlar ve ferforje ürünlerle ihracat pazarlarına uzanan bir başarı hikayesine imza attı.

Üniversite eğitiminin ardından kentteki kurumsal firmalarda yöneticilik yapan 37 yaşındaki Tuncer Kankılıç, çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu demir işlemeyi meslek edinmek üzere araştırma yaptı. İşinden ayrılarak 2015 yılında KOSGEB desteğiyle bir atölye kuran Kankılıç, demirden dekoratif ürünler tasarlamaya başladı.

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Kısa sürede işletmesini büyüten Kankılıç, iç pazarın yanında Almanya, Suriye, Irak, Filistin ve Azerbaycan'a ürün göndermeye başladı.
Kankılıç, AA muhabirine, mesleğine tutkuyla bağlı olduğunu, bunun başarıyı getirdiğini ifade etti.

Yöneticilik yapıyordu... Merak ettiğinden iş kurdu Şimdi 5 ülkeye ihraç ediyor

Demiri ham olarak aldıklarını, belli kalıplarla işleyerek estetik değer kattıklarını aktaran Kankılıç, "Ürünlerimiz, pencere, kapı, duvar ve duvar üstü aksesuarı olarak kullanılıyor. İnsanın ruhuna hitap edecek hale getirmeye çalışıyoruz. Demirle hayata güzellik katmaya çalışıyoruz." dedi.

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Kankılıç, ürettikleri dekoratif materyallerde Osmanlı, Selçuklu ve Anadolu motiflerini kullandıklarını belirterek bu motiflerin dış pazarda da ilgi görmesinden memnun olduklarını söyledi.

Tutkusunu ülke ekonomisine değer katacak boyuta getirdiği için kendisini şanslı gördüğünü anlatan Kankılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Herkesin girişimci olması gerektiği kanaatindeyim. Sadece tüketen değil üreten olmamız lazım. İnsanlar ürettikçe haz alıyor. Başarı sağladığında üretim aşkın daha da artıyor."

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