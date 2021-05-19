Yoluna ‘Hepsiemlak’ olarak devam edecek

Konuyla ilgili açıklama yapan Hepsiemlak Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, “15 yıl boyunca emlak sektöründeki dijital dönüşümün öncüsü olduk. Yıllar içinde iş modelimiz, stratejimiz günün ihtiyaçlarına göre değişti. Artık daha iddialı hedeflerin yanı sıra kalite, hız ve güven üzerine kurulu vizyonumuzla, kendi ayakları üzerinde duran köklü ama genç bir marka olma yolunda bizi daha iyi anlatacak bir isim ve kimlik edinme kararı aldık. Bundan böyle yolumuza hepsiemlak olarak devam edeceğiz” dedi.

PANDEMİDE DESTEK

Pandemi sürecinde emlak ofislerine özel kampanyalar yaptıklarını anlatan Tandoğan, önce 1 ay sonrasında da 2 ay ücretsiz üyelik imkanı verdilerini belirterek “Bu kampanya ile 15 bini aşkın emlak ofisine 10 milyon TL’den fazla destek sağladık ve müşterimizi bazımızı yüzde 15 artırdık. Mayıs ayı içerisinde alınan tam kapanma kararı sonrası hem mevcut üyeler hem de yeni üye olacaklara yüzde 50 indirim sağladık” diye konuştu.

TEKNOLOJİ YATIRIMLARI

Teknoloji yatırımları hakkında da bilgi veren Zeynep Tandoğan, “İlan girişini 2 dakikaya kadar indirerek Türkiye’nin en hızlı ilan sitesi olduk. Akıllı Hat teknolojisiyle Hürriyet Emlak üyesi emlak ofislerinin müşteri kaçırma sorununun önüne geçtik. İlan sayfalarında WhatsApp ikonuna yer verdik ve kullanıcılarımızın tek dokunuşla görüntülü görüşme, fotoğraf, video, konum ve doküman gönderme gibi hayatlarını kolaylaştıracak fonksiyonların hepsini sunduk. Türkiye’nin en kapsamlı ‘Haritadan Arama’ özelliğini sunduk. Sözleşmeleri dijitalleştirdik. Artık emlak ofisleri tüm sözleşmelerini kurumsal sayfamız hesabından oluşturup saklayabiliyorlar. Ve aylık 25 milyon trafiğimiz ve 10 milyon kullanıcımızla yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

SAHTE İLANLARA ÖNLEM ALDI

Emlakçılar için getirilen mesleki yeterlilik şartı konusuna da değinen Zeynep Tandoğan, sahte ilanların önüne geçmek için bir birim kurduklarını ve ilanların tutarlılıklarını kontrol ettiklerini belirtirken, bu konuda denetim ve yaptırım hakkının ilgili bakanlıkta olduğunu ifade etti. Tandoğan, “Emlak ofislerinin de bireysel sorumlulukları gereği bunlara dikkat etmesini öneriyoruz” diye konuştu. Gayrimenkul sektörünü de değerlendiren Tandoğan, şunları söyledi: “Salgınla birlikte ‘bahçeli, teraslı’ gibi özellikte ev aramalar yüzde 300’e varan oranda arttı. Daha sonra özellikle sahil bandında fiyatlarda yüzde 100-150 artış yaşandı. Yılın 4. çeyreği ile birlikte özellikle yazlık evlerde fiyatların daha normal seviyelere gelmesini bekliyoruz.”

Hepsiemlak’ın reklam filminde marka yüzü oyuncu İlker Ayrık oldu.

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