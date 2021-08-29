Yollar ‘istihdam fabrikası’ oldu

Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu Türkiye’de son yıllarda bu modelle hayata geçirilen büyük yatırımlar arasında yer aldı. Yoğunluklu istihdam oluşturmaları ve ekonomik kalkınmayı tetiklemiş olmaları, söz konusu projelerin dikkati çeken önemli özellikleri arasında yer alıyor.



MESAFELER KISALDI

İstanbul Kamu Özel Sektör İş Birliği Mükemmellik Merkezi (PPPCOE) ve Dünya KÖİ Uzmanları Birliği (WAPPP) Orta Asya Bölüm Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, Anadolu Ajansı’na konuya ilişkin yaptığı açıklamada, KÖİ modelinin farklı alanlarda getirdiği faydalardan hep bahsedildiğini ancak bu projelerin özellikle makro ekonomiye katkılarının ve istihdam oluşturma becerilerinin çok fazla dile getirilmediğini kaydetti. Yatırım tutarları açısından büyük önem arz eden bu altyapı yatırımları sayesinde Kuzey Ege, Güney Marmara, Kuzey Marmara ve Batı Trakya hattında son derece etkin, hızlı ve güvenli bir mobilizasyon imkanı sağlandığını aktaran Aydın, “Ticari yollar olarak adlandırabileceğimiz bu güzergahların kullanımı ile sadece bölgedeki değil, çok daha geniş bir alana hatta ülke ekonomisine büyük bir pozitif etki kazandırıldı. Projeler sayesinde Anadolu’dan İstanbul’a, İstanbul’dan Anadolu’nun farklı yerlerine ulaşan lojistik zinciri sağlamlaştırılırken, ulaşım hem kolaylaştı hem hızlandı hem de süre olarak kısaldı” ifadelerini kullandı.



YEREL EKONOMİ CANLANDI



Bu yatırımların geçtiği güzergahlarda yerel ekonomilerin canlandığını, turizm ve sanayi gibi Türkiye’nin göz bebeği sektörlere büyük destek sağlandığını belirten Dr. Aydın, şunları kaydetti: “Marmara bölgesinin tamamını büyük bir halka olacak şekilde çevreleyen yatırımların sonuncusu ise yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü olacak. Böylece Türkiye’nin üretim merkezi ve ihracata açılan kapısı konumundaki Marmara Bölgesi lojistik olarak tam anlamıyla birbirine bağlanacak. Tüm bu olumlu gelişmelere ek olarak projelerin istihdam yaratmalarına da ayrı bir paragraf açmak gerekiyor.

Bu yatırımlar gerek bölgesel kalkınmayı gerek ekonomik gelişmeyi tetiklerken, binlerce kişiye de istihdam imkânı doğuruyor. Mühendislerden bakım-onarım çalışanlarına kadar çok geniş bir yelpazede on binlerce kişi bahsi geçen yatırımlarda istihdam edilirken, projelerin kalifiye, yetişmiş, mühendis ve teknik insan kaynağına iş imkânı açılması sağlandı. Söz konusu yatırımlarda çalışanların büyük bir kısmını yatırımların hayata geçirildiği bölgelerdeki insanlar oluşturuyor.



Bu da geçiş güzergahlarındaki bölge halkının hem yeni iş imkanlarına, hem eğitimlere ulaşmasını hem de kalkınmalarını sağlıyor. Birbiri ardına devreye alınan bu yatırımların inşa sürecinde 250 bine yakın kişi istihdam edilirken, yatırımların devreye alınmasıyla birlikte istihdam edilen kişi sayısı ise 11 binin üzerine çıktı. Birer ‘istihdam fabrikası’ gibi çalışan projeler bulundukları bölgelerde yerel istihdama büyük katkı sağlıyor.”

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