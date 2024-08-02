Yolcu sayısını en çok artıran havalimanı İstanbul Havalimanı oldu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Havalimanları Konseyinin yayınladığı haziran ayı ve 2024 yılının ikinci çeyreği ile ilk yarısına ait hava trafik raporuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, İstanbul Havalimanı’nın 2024’ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,2’lik yük artışıyla Avrupa’da birinci olduğunu söyledi. Uraloğlu, pandemi öncesi döneme göre ise yüzde 18’lik yolcu artışıyla “Majors Havalimanları” kategorisinde İstanbul Havalimanı’nın Avrupa’da ilk sırada olduğunu belirterek, “Mega Havalimanları kategorisinde yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı ise 2019 yılının ilk yarısı ile 2024 yılı aynı dönemini kıyaslandığında yüzde 18,5’lik yolcu sayısı artışı ile ikinci sırada yer aldı” diye konuştu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE) tarafından yayınlanan haziran ayı ve 2024'ün ikinci çeyreği ile ilk yarısına ait hava trafik raporunu değerlendirdi.

Avrupa Havalimanları Konseyi haziran ayı trafik raporunda Covid-19 pandemisi öncesi dönemle kıyaslandığında 2024'ün ilk yarısında “Majors Havalimanlar” kategorisinde yolcu trafiğinde en yüksek artış gerçekleşen havalimanları arasında İGA İstanbul Havalimanı’nın birinci olduğu açıklayan Uraloğlu, “İGA İstanbul Havalimanı Roma, Madrid, Barselona ve Londra havalimanlarını geride bırakarak, yüzde 18,1’lik yolcu artışıyla birinci sırada yer aldı”. Bakan Uraloğlu, Avrupa Havalimanları Konseyi hava trafik raporunda 2024’ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yük trafiği bakımından da en iyi performansı gösteren ilk 10 Avrupa havalimanı arasında yüzde 32,2 artış ile İGA İstanbul Havalimanı’nın birinci sırada yer aldığını vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Havalimanları Konseyi’nin haziran ayı ve 2024 ilk yarı ve ikinci çeyreğine yönelik yayınladığı hava trafik raporuna ilişkin yaptığı açıklamada, “İstanbul Havalimanı’nın pandemi öncesi döneme göre yük ve yolcu artışında Avrupa’da lider olması Türkiye açısından büyük bir gurur kaynağı. Bu raporlar yatırımlarımızın ve çalışmalarımızın ne kadar yerinde ve faydalı olduğunu gösteren en önemli belgelerdir. Yayınlanan raporda İstanbul Havalimanımız yüzde 18 artış ile pandemi öncesi döneme göre 2024’ün ilk yarısında en fazla yolcu artıran havalimanı olarak birinci sırada yer aldı. Aynı şekilde 2023’ün aynı dönemine göre de yük trafiğinde yüzde 32,2 arış gerçekleştirerek Avrupa’da hizmet veren en iyi 10 havalimanı arasında ilk sırada yer aldı.” dedi. Uraloğlu, “Mega Havalimanlar” kategorisinde yer alan Sabiha Gökçen Havalimanının ise 2019 yılının ilk yarısı ile 2024 yılı aynı dönemini kıyaslandığında yüzde 18,5’lik yolcu sayısı artışı ile ikinci sırada, aynı kategoride yer alan Antalya Havalimanı ise yüzde 7,1’lık artış ile 5. sırada yer aldığının altını çizdi.