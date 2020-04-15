Yoksul ülkelerin borçları ertelenecek

Fransa küresel ekonomide 1930 yılından bu yana görülen en sert gerileme döneminin yaşanmasına neden olan koronavirüs salgını nedeniyle kredi veren büyük uluslararası kuruluşların yoksul ülkelerin borçlarını erteleyeceğini açıkladı.



Fransa Hazine Bakanı Bruno Le Maire gazetecilere yaptığı açıklamada ABD, Çin ve diğer G20 ülkelerinin bugün gerçekleştirilecekleri toplantıda bu konuda nihai kararı vereceklerini söyledi.



Le Maire 40'ı Sahraaltı Afrika ülkesi olmak üzere 76 ülkenin devlet ve özel kurumlara olan $20 milyar kadar olan borcunun erteleneceğini çok taraflı kurumlara olan $12 milyar borcun ise ödenmesi gerektiğini ifade etti.



G7 ülkelerinin hazine bakanları ve merkez bankası yetkililerinin bir araya geldiği internet üzerinden yapılan toplantıdan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Le Maire G20 ve Paris Kulübü'nün desteklemesi halinde geçici olarak borçların ertelenmesinin G7 tarafından da destekleneceğini ifade etti.