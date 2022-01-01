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Yok satıyor! Denizlerde istavrit bolluğu

#Balık Sezonu#Hamsi#İstavrit
Yok satıyor Denizlerde istavrit bolluğu

Hamsinin Gürcistan’a kaçması ile birlikte denizlerden adeta istavrit fışkırıyor. Kilosu 10 liraya kadar düşen istavrit Düzce’de tezgahlarda yok satıyor.

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Balık sezonunun başlaması ile birlikte ilk olarak tezgahları süslendiren hamsinin olumsuz hava koşulları sonrasında Gürcistan’a geçmesi ile birlikte istavrit hamsinin tahtını ele geçirdi.

Türkiye’nin dört bir yanındaki denizlerden adeta fışkıran ve günde ortalama 1-2 ton tutulan istavrit Düzce’de yok satmaya başladı. Bir önceki haftaya göre kilosu 10 liraya kadar düşen istavritin denizlerde yoğunlukla çıkması da balıkçıları şaşırtıyor.

"FİYATLAR ŞU ANDA EN DİPTE"

Düzceli Balıkçı Tuncay Kılıç da istavrit ile ilgili olarak, “Genelde istavrit 12 ay boyunda denizlerimizde oluyor. Ama bu kadar yoğun değildi. Bu sene biraz daha bol. Biz de elimizden geldiği kadar tezgaha istavriti getirmeye çalışıyoruz. İnsanlar istavriti sevdi. Bakıldığı zaman fiyatta bütçeye uyduğu zaman insanlarda yiyor. Çok bol olmuyordu bu sene maşallah her taraftan İstavrit fışkırıyor. İnsanlar balık yesin diye bizde getiriyoruz. İstavrit balığının en güzel tavası olur. Normal hamsi gibi mısır unu ve yağda yapılır. Bizde her gün yiyoruz. Muhteşem bir balık. Fiyatlar şu anda dediğim gibi en dipte. Geçen hafta 25-30 lira arasındaydı. 10 liraya kadar düşürdük. Denizden fışkırıyor gidiyor alıyoruz getiriyoruz. Hem biz memnunuz hem insanlar memnun. İnsanlar balık özlemlerini istavrit ile gideriyor” şeklinde konuştu.

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#Balık Sezonu#Hamsi#İstavrit

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