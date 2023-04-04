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YÖK burs miktarlarını artırdı! İşte yeni burs tutarları

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#Burs#YÖK#Ödeme
YÖK burs miktarlarını artırdı İşte yeni burs tutarları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 12:48

YÖK yaptığı açıklamayla lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarları farklı miktarlarda artırdı. 100/2000 Doktora Bursu çalışan öğrenciler için 910 TL’den 2500 TL’ye, çalışmayan öğrenciler için ise 3825 TL’den 7500 TL’ye yükseltildi. Lisans Destek Bursu 1000 TL’den 1875 TL’ye çıkarıldı.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla verdiği burs miktarlarını 2023 Nisan ayından geçerli olmak üzere farklı oranlarda artırdı.

Buna göre 100/2000 YÖK Doktora Bursu çalışanlar için 910 TL’den 2500 TL’ye, çalışmayanlar için 3825 TL’den 7500 TL’ye yükseltildi.

100/2000 YÖK Doktora Bursu, öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler YÖK Başkanlığı tarafından destekleniyor.

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Daha önce 1000 TL olan YÖK Lisans Destek Bursu 1875 TL’ye çıkarılırken, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) burs miktarı 1500 TL’den 2000 TL’ye yükseltildi.

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YÖK Destek Bursu’ndan YÖK tarafından belirlenen devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciler yararlanıyor.

Öte yandan yabancı uyruklu YÖK Burslusu lisans öğrencileri için 1500 TL olan burs miktarı 2000 TL’ye; yüksek lisans öğrencileri için 2300 TL olan burs miktarı 3500 TL’ye, doktora öğrencileri için ise 3500 TL olan burs miktarı ise 6000 TL’ye yükseltildi.

YÖK’ün burslarından yaklaşık 6000 öğrenci yararlanıyor.

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#Burs#YÖK#Ödeme

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