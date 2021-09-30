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Yine kopyaladılar, yine dolandırdılar

#Tatil Sitesi#Kopyalama#Dolandırıcılık
Yine kopyaladılar, yine dolandırdılar

Tatil hayali kuran vatandaşları dolandıran kişiler bu kez Aydın’ın Didim ilçesinde ortaya çıktı. Dolandırıcılar, lüks otellerin internet sitelerini birebir kopyalayarak, tüketicileri mağdur ediyor. Sahte siteler üzerinden tatil rezervasyonu yaptıran kişiler, otele gittiklerinde durumun farkına varıyor. Yaşanan son olayda da sadece bir otelin sahte internet sitesi üzerinden 300 bin TL’lik dolandırıcılık yapıldığı tahmin ediliyor.

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Otellerin internet sitelerini kopyalayarak, tatilcileri mağdur eden dolandırıcılar bir kez daha ortaya çıktı. Bu kez Aydın’ın Didim ilçesinde, turizm sezonunda faaliyet gösteren lüks otellerin web sitesini kopyalayan kişiler, kendilerine ulaşıp rezervasyon yaptıklarını sanan tatilcileri dolandırdı. Dolandırıcıların, bölgede hizmet veren sadece bir otelin kopya sitesi üzerinden yaklaşık 300 bin liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Dolandırılan vatandaşlar savcılığa suç duyurusunda bulundu. İnternet siteleri kopyalanan lüks otel sahipleri tarafından yapılan şikâyetler üzerine dolandırıcıların açtıkları siteler kapatıldı.

EN AZ 30 AİLE VAR

Turizmci Burak Karakaya, otele geldiklerinde dolandırıldığını öğrenen tatilcilerin büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Rezervasyon yaptırdığını sanan 30 ailenin dolandırıcıların tuzağına düştüğünü söyleyen Karakaya, “Bu yıl bize bu yöntemle dolandırılan 30 aile geldi. Tatil için yatırdıkları ücretleri ortalama 10 bin liradan hesapladığımız zaman 300 bin lira kadar dolandırıldıkları ortaya çıkıyor. İnsanların bütün yıl çalışıp kazandığı parayı bu şekilde kaybetmeleri bizi de çok üzüyor. Ancak elimizden hiçbir şey gelmiyor. Sadece izinsiz bir şekilde ismimizi kullandıkları için web sitelerini şikâyet ederek kapattırdık. İsmimizi kullanarak açtıkları kopya web sitelerini şikâyet ettikçe bunu yapan şahıslar daha fazla site açmaya başladı. Tatil yapacak kişiler, rezervasyon yaptırmayı düşündükleri otelleri çok iyi araştırmalı. Sadece karşılarına ilk çıkan siteye değil, diğer sitelere de bakmalılar.
Seyahat acentesinin sayfasına da bakabilirler.

Sahte olan ile gerçek olanı mutlaka anlayacaklardır. Bu az bir rakam değil. Bu nedenle tatil yapmak isteyen tüm vatandaşların çok dikkatli olması gerekiyor” diye konuştu.

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Yine kopyaladılar, yine dolandırdılar
Hürriyet gazetesi 2018 ve 2019 yıllarında benzer şekilde yaşanan olayları gündeme taşımıştı.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden de “İnsanların emeğini çalıyorlar. Bunu engelleyebilmek için tatil yapmak isteyen misafirlerimiz ya seyahat acentesine gidecekler ya da o web sitesinin gerçekten o otele ait olup olmadığına dikkat edecekler. Müşteriler fiyat araştırması yaptığında diğerlerine göre çok daha fazla indirim sağlanıyorsa, bu durumun da ciddi bir şekilde sorgulanması lazım. Kopya web sitelerde genellikle o otele ait sosyal medya adresi bulunmaz. Rezervasyon yaptıracak kişiler, otelin kendi kurumsal numarası ile irtibat kurmalı. Otellerin rezervasyon alırken tatil parasının tamamını almadığını, genelde avans istediklerini de belirtmekte fayda var. Eğer iletişim kurulan kişi paranın tamamını istiyorsa bu konuya dikkat edilmeli” diye konuştu.

2022 yazının erken rezervasyonlarının başladığını belirten Özden, “Yakında kış turizmi ve kaplıca turizmi de başlayacak. Dolayısıyla vatandaşlarımızın mağdur olmaması için internet üzerinden rezervasyonlarda dikkatli olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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#Tatil Sitesi#Kopyalama#Dolandırıcılık