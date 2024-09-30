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Yılmaz Yıldız’a BM’den liderlik ödülü

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#Birleşmiş Milletler#Yılmaz Yıldız#Ödül
Yılmaz Yıldız’a BM’den liderlik ödülü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 07:00

Birleşmiş Milletler (BM) daha adil ve yaşanabilir bir dünya yaratma hedefiyle iş dünyasında küresel öncü olan 12 lideri belirledi.

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Zurich Sigorta Grubu Türkiye CEO’su Yılmaz Yıldız, “BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Öncüsü” unvanını alan isimlerden biri oldu. Yıldız, 24 Eylül’de New York’ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Global Compact Liderler Zirvesi’ne katılarak ödülünü aldı. Yıldız, “Zurich Türkiye ve Z Zurich Vakfı üzerinden kırsaldaki kadın öğretmenlerimizi sosyal girişimci yapıyoruz. Sağlık çalışanlarımıza, öğretmenlerimize, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza psikolojik destek veriyoruz. Küresel ısınmanın etkilerini azaltmak için belediyelerimizle çalışıyoruz, afetlere karşı bilinci artırmak için uğraşıyoruz. Karbon salımımızı yüzde 50 azaltıyoruz, festivallerle kültür hayatımızı destekliyoruz, her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak için yoğun çalışıyoruz” dedi.

 

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#Birleşmiş Milletler#Yılmaz Yıldız#Ödül

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