Yılmaz: Dış finansman maliyeti düşüyor

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cari açık başta olmak üzere risklerin azaldığı bir ortamda, dövize erişim artarken, dış finansmanın maliyeti düşüyor. " dedi.

Yılmaz X Hesabından bugün yayımlanan dış ticaret rakamlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Yılmaz şu mesajları verdi:

"Uyguladığımız politikaların beklentileri olumlu yönde etkilediği ve öngörülebilirliğin arttığı ekonomik ortamda ihracatımız gelişmeye devam ediyor.

TÜİK verilerine göre ihracatımız 2024 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracat değeri olarak kaydedildi. İthalatımız da temmuz ayında yıllık bazda yüzde 7,8 azalışla 29,8 milyar dolar oldu.

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İhracatımızın yıllıklandırılmış değeri temmuz ayında 261,5 milyar dolara yükselirken, yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise 82,4 milyar dolar seviyesine geriledi.

Cari açık başta olmak üzere risklerin azaldığı bir ortamda, dövize erişim artarken, dış finansmanın maliyeti düşüyor.

Tesis ettiğimiz ekonomik istikrar ve güven ortamında ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme hedefimiz ve istihdam dostu politikalarımız doğrultusunda ekonomimizi daha da güçlendirmek için emin adımlarla ve kararlılıkla ilerliyoruz."