Yılmaz: Dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz

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Cumhrubaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Programımıza duyulan güvenin neticesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz. Tüketici enflasyonu 2024 yılı Ağustos ayında yüzde 2,97 artarken, yıllık enflasyon da bir önceki aya göre 2,59 puan azalarak yüzde 49,38 düzeyine indi. Böylece yıllık enflasyondaki gerileme son 4 ayda 26 puanın üzerinde gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyatlarındaki artış geçtiğimiz aya göre azalarak Ağustos ayında yüzde 1,37 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık üretici enflasyonu 2024 yılı Mayıs ayında yüzde 57,68 seviyesinden kademeli bir şekilde yüzde 33,09 seviyesine indi.



Yurt içi ÜFE’nin, 15 aydır tüketici enflasyonunun altındaki seyrine devam etmesi, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet yönlü baskıların da azaldığını göstermektedir. Dönemsel fiyatlama etkisinin azalması vegeçmiş enflasyona endeksleme davranışının düzelmesinin yanı sıra yapısal reformlarımız ile enflasyondaki ataletin de kırılacağını öngörüyoruz.



Bölgesel ve küresel gelişmelere karşı ekonomimizin direncini artırmak ve toplumsal refahı ilerletmek amacıyla uyguladığımız ekonomi programı ile dezenflasyon sürecinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesini ve tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmayı hedefliyoruz.