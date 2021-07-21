Yıllık üretimini 400 bine çıkardı

SYS Yönetim Kurulu Başkanı H. Zafer Aral, konu ile ilgili şunları söyledi: “Merkezi İstanbul’da bulunan SYS, Samsun Organize Sanayi Bölgesi’ndeki toplam 40 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu üç tesisinde 750 çalışanı ile üretimini sürdürüyor. Dünyada hafif silah yani tabanca üretiminde 7’nci sıradayız. Tabanca üretimindeki gücümüzü 12.7 mm’lik CANiK M2 QCB ağır makineli tüfek üretimine taşımayı planlıyoruz. Yaptığımız yeni yatırımlarla kapasitemizin yüzde 90’ını kullanıyoruz bu nedenle, 12.7 mm’lik silahların seri üretim yatırımlarına yoğunlaşmış durumdayız. Ağustos ayında yeni üretim hatlarımız devreye girecektir.

Savunma sanayindeki yüzde 100 yerli ‘uçaksavar’ gereksinimini 2010’lu yılların başında öngördüklerini kaydeden Aral, “SYS, 2018’de Milli Savunma Bakanlığı ile imzaladığı ‘12.7 mm Ağır Makineli Tüfek Geliştirme Sözleşmesi’nin ardından çalışmalarına hız verdi. Son teknoloji ve NATO ordularının envanterindeki silahların seviyesinde uçaksavar üretme kabiliyetine ulaşan şirketimiz hazırlıklarını tamamlayarak, CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğin üretimine 2021 yılında başladı. Yeni yatırımların devreye girmesiyle SYS’nin yıl sonunda üretiminin 400 bin adetin üzerine çıkacak. Yapılan yeni yatırımlarla birlikte istihdamımız artacaktır. Üretim artışına bağlı olarak yıllık 120 milyon doları bulan ihracatımız daha da yükselecek, farklı pazarlar devreye girecektir. SYS olarak Türkiye’nin tabanca ihracatının yüzde 75-85’ini biz yapıyoruz. Dünyada ABD’ye silah ihraç eden ülkeler arasında 4’üncü markayız” diye konuştu.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın