Yıllık İzin Hakkı Kaç Gün? Yıllık İzin Hakkı Hesaplama Bilgisi

Yıllık izin süreleri, İş Kanunu ile belirlenir. Çalışan ve işveren arasında yapılacak olan anlaşma ile bu süreler uzatılabilir ama kısaltılamaz. İş kanuna göre aynı iş yerinde çalışan kişilerin izin süresi şu şekildedir. 1 ile 5 yıl arası çalışanların 14 gün, 5 ile 15 yıl arası çalışanların ise, 20 gün, 15 yıldan uzun çalışanların ise, 26 gün yıllık izin hakkı vardır.

Yıllık İzin Nedir?

Yıllık izin; sağlık gibi nedenlerle, ihtiyaç halinde ortaya çıkan bir durum değil kanunen çalışanlar için tanımlanmış bir haktır. Aynı zamanda psikolojik ve fiziksel bütünlüğün korunması için kullanılması gereken zorunlu bir dinlenmedir.

Yıllık İzin Hakkı Hesaplama Bilgisi

Yıllık izin sınırları İş Kanunu'na göre belirlenir. Yıllık izin süresi hesaplanırken ulusal ve dini bayramlarda ilan edilen resmî tatillerin hesaba katılmaması gerekir. Ama asıl kafa karışıklığı yaratan şey ise, hafta sonunun yıllık izine dahil olup olmadığıdır.

Kanunlara göre hafta tatili sadece pazar günüdür. Bu nedenle bir işçi cumartesi günü çalışmıyor da olsa o gün yıllık izin hesabına katılır. Yıllık izninizi toplu bir şekilde ya da bölerek kullanabilirsiniz. Ama bu bölümlerden birinin en az on gün olması gerekir. Aynı zamanda yıllık izin alacağınız tarihleri hesaplarken siz haftanın beş günü de çalışsanız cumartesi günlerini de hesaba katarak hesaplama yapmanız gerekir. Örneğin, on günlük izin alarak pazartesi günü tatile başladıysanız ikinci haftanın perşembe günü sonunda izniniz sona erer.

Yıllık İzin Hangi Koşullarda Geçerlidir?

Yıllık izin hakkı elde etmenin ilk kuralı, aynı iş yerinde bir yıl boyunca çalışmış olmaktır. Bir iş yerinin farklı şubelerinde de toplamda bir yılı tamamlayacak şekilde çalışmış olmak da izin hakkı elde etmek için yeterli olur. İşçi ve işveren arasında işe alım sürecinde yapılan anlaşma ile belirlenen yıllık izin hakkı süresi daha çok olabilir ama daha kısa olamaz. Yıllık ücretli izin, çalışanların sahip olduğu en temel haklar arasında yer alır. Çalışanların bu hakkından feragat etmesi gibi bir durum söz konusu olamaz.

Yıllık İzin Nasıl Tutulur?

Çalışanların aldığı her izin yıllık izin hakkından düşürülür. Kullanılan tüm izinler yılsonunda belirlenen toplam yıllık izin süresini geçemez. Kanunlarda belirlenen şekilde yıllık izinlerin çalışanlar tarafından kullanılması, çalışanların psikolojik ve fiziksel olarak kendini daha iyi hissetmesi için gereklidir. Çalışanların verimliliğini arttırmak için yıllık izin kullanılması zorunlu olan bir haktır.

Kimler Yıllık İzin Kullanmak Zorundadır?

Yıllık izin kullanmak, her çalışanın hakkıdır. İş Kanunu'na göre belirlenen yıllık izin süreleri, paraya çevrilemez, devredilemez ya da çalışanlar yıllık izin hakkında vazgeçemez. Yıllık izin, çalışanların fiziksel ve psikolojik bütünlüğün korunması için kullanılması zorunludur. Aynı iş yerinde 6 ay boyunca görev yapan kişilerin yıllık izin hakkı işverenin insiyatifindedir. İş Kanunu'na göre çalışanın izin hakkına sahip olması için en az aynı iş yerinde 1 yıl süreyle çalışmış olması gerekir. İşe giriş tarihinden deneme süresi de dahil olmak üzere 1 yılını doldurmuş olan işçiler, yıllık izin hakkı kullanabilir. Bu süreyi doldurmamış olan işçiler yıllık izin hakkına sahip değildir. Bu noktada işverenin insiyatifi devreye girer. Bu yazılı bir kanun değildir ve tamamen işverenin kararına bağlı olan bir durumdur.

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