Yıllık enflasyon yüzde 61.7 oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ana harcama grupları itibariyle aylık bazda temmuz ayında en yüksek artış yüzde 8.08 ile konut grubunda yaşandı. Konut grubunda elektrik, doğalgaz, su ve bunların abonelik ücretleri de yer alıyor. Temmuz ayında elektriğe zam gelmişti. Konut grubunu yüzde 5.84 ile alkollü içecekler ve tütün grubu izlerken, üçüncü sırada yüzde 3.82 ile ulaştırma geldi. Sağlık sektöründeki aylık artış yüzde 3.74, lokanta ve oteller grubundaki artış da yüzde 3.33 oldu. Yıllık bazda ise en yüksek artış yüzde 104.5 ile eğitim sektöründe yaşandı.

KONUT FIRLADI

Konut grubundaki yıllık artış yüzde 98.48 olurken, lokanta ve oteller grubundaki artış yüzde 76.04, sağlık grubundaki artış yüzde 63.02 oldu. Ürün bazında temmuz ayında en yüksek artış yüzde 38 ile elektrik olurken, içkilerdeki artış yüzde 17.22, demiryolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 11.80, kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları yüzde 10.09, yumurta yüzde 8.01, sebze yüzde 7.07, oteller, pansiyonlar yüzde 6.72, kahve yüzde 5.51, ekmek yüzde 5.21 ve sigaralar da yüzde 4.84 oranında artış gösterdi.

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ŞİMŞEK: YILLIK ENFLASYON DÜŞÜYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayı sonuçlarıyla ilgili olarak yıllık enflasyonun düştüğünü belirterek, “Temmuz ayında aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9.8 puan azalarak yüzde 61.8’e geriledi” ifadelerini kullandı. Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız” mesajını verdi.

‘EYLÜLDE YÜZDE 50’NİN ALTINA İNECEK’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, “Ekonomik ve sosyal açıdan temel öncelik olarak gördüğümüz enflasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi. Haziran ile başlayan dezenflasyon sürecinin, temmuz ayı yıllık enflasyon oranının yüzde 60 seviyesine yaklaşmasıyla, hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Yılmaz, yıllık tüketici enflasyon oranının ağustos ayında düşük yüzde 50’li düzeye, eylül ayında ise yüzde 50’nin altına gerileyeceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

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Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, temmuz ayında aylık enflasyonun belirli bazı kalemlerde fiyat ve vergi ayarlamaları neticesinde bir önceki aya göre daha yüksek düzeyde yüzde 3.23 olarak gerçekleştiğini dile getirerek, şöyle devam etti: “Enflasyonla mücadele ederken ekonomideki diğer tüm dengeleri de gözetiyoruz. Sürdürülebilir ve dengeli büyüme, istihdam ve ihracat artışı, düşen cari açık ve sıkı kamu maliye politikamızın yanı sıra, yapısal reformları hızlandırarak ekonomide öngörülebilirliği daha da artırmayı hedefliyoruz. Amacımız 2026’da ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon oranıyla buluşturmaktır. Fiyatlar genel seviyesindeki artışı asgari seviyeye indirerek, küresel gelişmelere karşı ekonomimizin direncini güçlendirmek ve toplumsal refahı kalıcı olarak artırmak amacıyla programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.”