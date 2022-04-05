Yıllık enflasyon yüzde 61.14 oldu

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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5.46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22.81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61.14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29.88 artış gerçekleşti. Yıllık enflasyon yüzde 61.14 seviyesini görerek 20 yılın zirvesini yenilemiş oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 114.97, aylık yüzde 9.19 arttı. Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 110.36, imalatta yüzde 106.55, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 228.94 ve su temininde yüzde 42.34 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 122.92, dayanıklı tüketim malında yüzde 75.85, dayanıksız tüketim malında yüzde 79.70, enerjide yüzde 214.87 ve sermaye malında yüzde 76.55 artış olarak gerçekleşti.

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EN FAZLA ARTIŞ ULAŞTIRMADA

TÜRKİYE İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) ana harcama gruplarında martta hem aylık hem de yıllık bazda en yüksek artış ulaştırmada görüldü. Ana harcama grupları itibarıyla martta artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 13.29 ile ulaştırma, yüzde 6.55 ile eğitim, yüzde 6.04 ile lokanta ve oteller oldu. Gıda grubundaki aylık artış ise yüzde 4.73 olarak gerçekleşti. TÜFE’de yıllık bazda artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 99.12 ile ulaştırma, yüzde 70.33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 69.26 ile ev eşyası olarak belirlendi.

MARTTA MOTORİN YÜKSELDİ

TÜKETİCİ fiyatları bazında martta en fazla fiyat artışı yüzde 32.67 ile motorinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23.26 ile kabakta görüldü. Motorindeki fiyat artışını yüzde 24.41 ile benzin, yüzde 23.47 ile kömür, yüzde 20.56 ile kuru soğan ücreti izledi. Martta fiyatı en çok artanlar arasında yüzde 20.01 ile şehirlerarası otobüs ücreti, yüzde 17.51 ile kıvırcık, yüzde 17.1 ile beyaz lahana, yüzde 16.36 ile portakal, yüzde 15.54 ile mantar, yüzde 14.95 ile kuzu eti ve yüzde 14.88 ile tavuk eti yer aldı. Dana eti de yüzde 14.42 arttı.

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KİRA ARTIŞI ORANI YÜZDE 29.88

ENSLASYON rakamlarının açıklanmasıyla nisan ayında sözleşme yenileyecekler için kira artış oranı da belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı nisan ayı için yüzde 29.88 olarak açıklandı. Son yıllarda artan talebe karşı arzın sınırlı olması nedeniyle kiralar hızla arttı. Yeni ev arayanların yanında mevcut kiralar da bu sorundan etkilendi. Kimi fırsatçı ev sahipleri ‘kiralar çok arttı’ bahanesiyle yasal oranın üzerinde, hatta 2 katına varan artışlar talep etti. Gayrimenkul hukuku uzmanları TÜFE 12 ay ortalamasının üst sınır olduğunu, ev sahiplerinin bu oranın üzerinde kira artışı talep edemeyeceğini belirtiyor. Kira zammının yılda bir kez ve sözleşme yenileme tarihinde olacağını belirten uzmanlar, ara zam taleplerinin de hukuka aykırı olduğuna dikkat çekiyor.

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‘KUR VE FAİZİN ÜSTESİNDEN GELDİK SIRADA ENFLASYON VAR’

HAZİNE ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda iş dünyası ile istişare toplantısında enflasyonla ilgili değerlendirmeler yaptı. “Enflasyonda beklentiye yönelik adımlarla yıl sonunda enflasyonun makul seviyeye geldiğini hep birlikte göreceğiz” diyen Bakan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bundan sonra yapmamız gereken fiyatlardaki davranış bozukluğunun giderilmesiyle, makro ekonomik göstergelerdeki iyileşme... Yatay geçişten sonra daha makul, enflasyon sarmalından çıkacağımız döneme gireceğiz. Kur ve faizin üstesinden geldik, sırada enflasyon var. Enflasyon ile mücadelenin çok önemli ayağı olan bireylerin davranışsal eğilimini değiştirecek adımlar... Bu adımları atıyoruz, ataleti üzerimizden atacağız, yatay seyirden sonra yıl sonunda beklentilerimize uygun enflasyon düşüşünü yaşayacağız. Bunun üstesinden nasıl gelineceğini biliyoruz, inanç, kararlılık ve güven... Hayat pahalılığı karşısında milletimizi korumaya devam edeceğiz. Fahiş fiyat uygulayan işletmeleri yakinen izliyoruz. Beklentilerini enflasyon daha da yükselecek kurgusu üzerine kuranlar ve bunun üzerinden fahiş fiyat uygulayan işletmeler takibimiz altındadır. Aldığımız ve alacağımız tüm önlemler ile döviz kurlarındaki istikrar ve emtia fiyatlarındaki normalleşme ile yıl sonunda enflasyonun kalıcı bir şekilde inmesini bekliyoruz, bu beklentimizden geri adım atmış değiliz.”

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‘ENFLASYONLA MÜCADELE BİRİNCİ ÖNCELİK’

MEMUR-Sen Konfederasyonu ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi’nde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, dünyada ve Türkiye’de artan enflasyon oranlarına ilişkin, “ABD dünyanın en zengin ülkesi tarihinde görülmemiş enflasyonu yaşıyor. Almanya geçtiğimiz 7.3 aylık enflasyon açıkladı. Türkiye’de de enflasyon çok yüksek. Enflasyonla mücadele etmek birinci görevimiz öncelikli hedefimiz ama bugünkü dünya konjektörünün Türkiye’ye yüklediği bir netice olarak da meselenin bir boyutunu görmemiz lazım. Almanya 4 trilyon 200 milyar dolarlık bir ekonomi. Yüzde 7’lik bir enflasyonla karşı karşıya kalıyor. ABD 20 trilyon doların üzerinde bir ekonomi. Yaşadığı enflasyon ortada. Buralara da bakmak lazım. Yoksa kabaca rakamlara bakıp da ‘onlarda yüzde 7 de bizde neden 4.46’ buradan anlayamayız. Esas meseleye buradan bakmamız lazım. Enflasyonla mücadele birinci önceliğimiz” açıklamasında bulundu.

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3600’DE SON AŞAMA

Kamuda 3600 ek göstergeye ilişkin çalışmalarla ilgili bilgi de veren Bakan Bilgin, “3600 ek gösterge meselesi... Bunda çalışmamız son aşamasına geldi. Sosyal taraflarında katıldığı şekilde çalışmamızı tamamlamak üzereyiz. Ümidimiz öyle planladık mayıs ayında çalışma tamamlanacak ve Meclis’e intikal ettirilecek” ifadelerini kullandı.